15.02.2026 00:52
Общество

Сегодня день рождения судьи, главы улуса, омбудсмена, телезвезды и певиц

Сегодня, 15 февраля отмечает свой день рождения Любовь Егоровна ЛЕТУЧИХ, председатель Верховного Суда Республики Саха (Якутия). 

В этот же день исполнилось 47 лет Никите Викторовичу АНДРЕЕВУ, главе Горного улуса.

Сегодня исполнилось 53 года Константину Васильевичу РОББЕКУ, уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера в Республики Саха (Якутия). 

15 февраля отмечает свой день рождения Алена ШЕСТАКОВА, телезвезда ГТРК САХА.

В этот же день отмечают свой день рождения Кэрэчээнэ и Кэскилээнэ ТУПРИНЫ, эстрадные певицы.  

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

