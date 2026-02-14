Сегодня день рождения судьи, главы улуса, омбудсмена, телезвезды и певиц
Сегодня, 15 февраля отмечает свой день рождения Любовь Егоровна ЛЕТУЧИХ, председатель Верховного Суда Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 47 лет Никите Викторовичу АНДРЕЕВУ, главе Горного улуса.
Сегодня исполнилось 53 года Константину Васильевичу РОББЕКУ, уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера в Республики Саха (Якутия).
15 февраля отмечает свой день рождения Алена ШЕСТАКОВА, телезвезда ГТРК САХА.
В этот же день отмечают свой день рождения Кэрэчээнэ и Кэскилээнэ ТУПРИНЫ, эстрадные певицы.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
