ИИ‑бот перенял жаргон клиентов

Российский ИИ‑бот для ЖКХ «научился» ругаться — нейросеть пришлось переучивать

Президент НОТИМ Михаил Викторов в беседе с ТАСС рассказал о нестандартной ситуации с российским ИИ‑роботом, разработанным для компаний сферы ЖКХ. Нейросеть начала использовать ненормативную лексику уже в первый месяц работы — после общения с реальными клиентами.

«Эффект окружения»: как это произошло

По словам Викторова, случай наглядно демонстрирует интенсивность взаимодействия ИИ с пользователями. Глава НОТИМ прокомментировал ситуацию с долей иронии: «Как это говорится, с кем поведёшься, от того и наберёшься». В результате разработчикам пришлось корректировать алгоритмы и переучивать модель, чтобы исключить нецензурные выражения из её лексикона.

Польза ИИ в сфере ЖКХ

Несмотря на казус, Викторов подчеркнул значимость голосовых роботов для отрасли:

* они позволяют сократить штат колл‑центров в 5–6 раз;

* нейросеть обрабатывает 80–90 % всех обращений;

* большинство клиентов получают исчерпывающие ответы от ИИ‑помощника.

Когда нужен живой оператор

Переключение на человека требуется лишь в нетипичных ситуациях. Такие случаи, как отмечает статистика, возникают достаточно редко — основная нагрузка успешно ложится на ИИ‑систему.