ИИ‑бот перенял жаргон клиентов
Российский ИИ‑бот для ЖКХ «научился» ругаться — нейросеть пришлось переучивать
Президент НОТИМ Михаил Викторов в беседе с ТАСС рассказал о нестандартной ситуации с российским ИИ‑роботом, разработанным для компаний сферы ЖКХ. Нейросеть начала использовать ненормативную лексику уже в первый месяц работы — после общения с реальными клиентами.
«Эффект окружения»: как это произошло
По словам Викторова, случай наглядно демонстрирует интенсивность взаимодействия ИИ с пользователями. Глава НОТИМ прокомментировал ситуацию с долей иронии: «Как это говорится, с кем поведёшься, от того и наберёшься». В результате разработчикам пришлось корректировать алгоритмы и переучивать модель, чтобы исключить нецензурные выражения из её лексикона.
Польза ИИ в сфере ЖКХ
Несмотря на казус, Викторов подчеркнул значимость голосовых роботов для отрасли:
* они позволяют сократить штат колл‑центров в 5–6 раз;
* нейросеть обрабатывает 80–90 % всех обращений;
* большинство клиентов получают исчерпывающие ответы от ИИ‑помощника.
Когда нужен живой оператор
Переключение на человека требуется лишь в нетипичных ситуациях. Такие случаи, как отмечает статистика, возникают достаточно редко — основная нагрузка успешно ложится на ИИ‑систему.
