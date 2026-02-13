35 % россиян признались в служебном романе
Служебные романы в России: итоги исследования делового квартала «Сколково Парк»
Исследование делового квартала «Сколково Парк», опубликованное в издании «Сноб», показало: офис по‑прежнему — одна из главных площадок для романтических знакомств.
Масштабы явления
Служебными романами сталкивались 66 % россиян. Детали:
* личный опыт есть у 35 %;
* 31 % наблюдали романы среди коллег.
Перспективы отношений
Офисные романы часто приводят к серьёзным отношениям. Так:
* 68 % связей на работе имеют долгосрочное продолжение (вплоть до брака);
* 16 % респондентов сами пережили роман, завершившийся женитьбой;
* 52 % видели, как коллеги поженились после служебного романа.
Что запускает романтические отношения
Основные поводы для зарождения чувств на работе:
* Корпоративы (54 % опрошенных). Праздники помогают расслабиться и пообщаться в неформальной обстановке.
* Совместная работа (42 %). Помощь в рабочих задачах, как считают многие, лучше выражает симпатию, чем приглашения на кофе.
* Зоны отдыха (56 %). Именно они — главное место для знакомств, опережая кухни и курилки.
Как относятся к офисным романам
Мнения сотрудников расходятся:
* 60 % скрывают чувства от коллег;
* лишь 11 % готовы открыто говорить о личных отношениях;
* 6 % могут уволиться ради продолжения романа;
* каждый пятый считает: личное и рабочее надо чётко разделять.
При этом 75 % уверены — служебные романы не вредят коллективу, «если люди адекватные».
Офис или удалённая работа: где проще найти любовь
83 % респондентов считают, что в офисе найти любовь проще. Почему?
Во‑первых, офисная среда даёт шансы для случайных встреч и флирта.
Во‑вторых, лаундж‑зоны и фудкорты стимулируют неформальное общение.
В‑третьих, удалённая работа лишает этих возможностей: спонтанное взаимодействие здесь ограничено.
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.