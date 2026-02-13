Наши рубрики

13.02.2026 09:04
Общество

35 % россиян признались в служебном романе

Служебные романы в России: итоги исследования делового квартала «Сколково Парк»

Исследование делового квартала «Сколково Парк», опубликованное в издании «Сноб», показало: офис по‑прежнему — одна из главных площадок для романтических знакомств.

Масштабы явления

Служебными романами сталкивались 66 % россиян. Детали:
* личный опыт есть у 35 %;
* 31 % наблюдали романы среди коллег.

Перспективы отношений

Офисные романы часто приводят к серьёзным отношениям. Так:
* 68 % связей на работе имеют долгосрочное продолжение (вплоть до брака);
* 16 % респондентов сами пережили роман, завершившийся женитьбой;
* 52 % видели, как коллеги поженились после служебного романа.

Что запускает романтические отношения

Основные поводы для зарождения чувств на работе:
* Корпоративы (54 % опрошенных). Праздники помогают расслабиться и пообщаться в неформальной обстановке.
* Совместная работа (42 %). Помощь в рабочих задачах, как считают многие, лучше выражает симпатию, чем приглашения на кофе.
* Зоны отдыха (56 %). Именно они — главное место для знакомств, опережая кухни и курилки.

Как относятся к офисным романам

Мнения сотрудников расходятся:
* 60 % скрывают чувства от коллег;
* лишь 11 % готовы открыто говорить о личных отношениях;
* 6 % могут уволиться ради продолжения романа;
* каждый пятый считает: личное и рабочее надо чётко разделять.

При этом 75 % уверены — служебные романы не вредят коллективу, «если люди адекватные».

Офис или удалённая работа: где проще найти любовь

83 % респондентов считают, что в офисе найти любовь проще. Почему?

Во‑первых, офисная среда даёт шансы для случайных встреч и флирта.
Во‑вторых, лаундж‑зоны и фудкорты стимулируют неформальное общение.
В‑третьих, удалённая работа лишает этих возможностей: спонтанное взаимодействие здесь ограничено.

Фото: сгенерировано ИИ
