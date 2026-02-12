Год Культуры: Север против постмодернистской деградации

Год культуры как ступенька к новой модернизации

2026 объявлен в республике Годом Культуры, а в России Годом единства народов. Опыт культуры предполагает две сферы реализации – материальную и духовную. К последней, как по учебнику, относятся: политика, искусство, религия, наука, образование, мораль и право. Ее опыт выделился в общественном сознании как основополагающий, став сферой ответственности министерства, курирующего важное – духовную составляющую общественной жизни. Сегодня эта сфера жизненно актуализирована для национальных моделей бытия – языком, фольклорными и мифологическими традициями, сплетенными с моралью и нравственностью, в том числе экологическими традициями «дарообмена». Так происходит не везде как в России, отданное на откуп «рынку».

К семантике термина «культура».

Наша модель, выпестованная традициями социалистического строительства с мощной идеологической составляющей, с самого начала выделилась в отдельную сферу жизнедеятельности. В период мощного роста национального самосознания 90-х, такие модели стали оформляться в специальную модель, став полноправным аспектом жизни общества, его традицией, ответственной за духовное производство. Понимание важности подобного звучания выросло на кризисных процессах – росте безнравственности, утрате национальной идентичности, человеческих начал и стремлений к сакральному.

Наученные опытом дегуманизаии модерна, культуры России бессознательно осуществляют переросмысление, не полагаясь единственно на «технологический постмодерн» и давление общества массы. Они взваливают на плечи опыт предков, не отбрасывая его. Особенен и уникален опыт синергии материальной и духовной сфер культуры Севера и Арктики. Он остается до сих пор непревзойденным в суровых природно-климатических условиях нашего региона планеты.

Между тем, не следует забывать о системном диалектическом взаимодействии одной сферы с другой. Материальная и духовная компоненты культуры как сообщающиеся сосуды, дополняют и поддерживают друг друга, задавая направление развития общества, определяя точки приложения материального производства, ответственного и за духовное наполнение. Культура в таком дихотомическом согармоничном делении, представляет неразрывное целое и изменение одной сферы неминуемо отражается на другой, требует такой же отдачи.

За примерами далеко ходить не надо. Материальная сфера, представленная «совершенными артефактами», а это созданное трудом человека, в том числе товарное производство и хозяйственные занятия, испокон веков питали духовное, ее адекватными формами и содержанием, формируя атмосферу «легитимации» жизненно важных хозяйственных занятий, внося в них сакральное напряжение и смысл. Так, ключевыми у нас были якутское табунное коневодство и скотоводство, запитавшие духовную культуру саха, а последняя восполняла сакральным через праздники, мифологические сказания и фольклорные жанры. Северное домашнее оленеводство по-своему питало согармонией духовную составляющую культуры эвенов, эвенков, юкагиров, долган и чукчей.

Феномен бытия народов Севера резко специализировался с приходом буржуазных, а затем социалистических отношений – первых модернизационных волн, охвативших северо-восток России. Огромнейший культурный шаг в обретении полноты бытия реализовался через политическую, государственную, научную, промышленную и образовательную деятельность. Сфера профессионального искусства для культур Севера, стала одним из главных достояний и способов обретения полноты бытия северным человеком.

Обретение полноты бытия стало базовой потребностью, ранее трудно реализуемой через традиционные хозяйственные занятия. Мощным триггером запуска этого процесса стало многоуровневое образование. С первых лет буржуазных отношений, затем социалистического строительства в Якутии, на волне ренессансного движения Серебряного века России рубежа прошлых столетий, профессиональное искусство предоставило широкие возможности по реализации таившегося потенциала творческой реализации человека – в литературе, театре, изобразительном и пластическом искусствах, архитектуре, затем в науке и техническом творчестве, сегодня в анимации и кинематографе. Интеллектуальная сфера производства культуры, основанная на рациональном и чувственном познании, стали доминирующими для широкого круга северян, чьи профессиональные предпочтения традиционного общества гармонично легли в основу, а это упакованные в культурном и генетическом коде саха традиционные «профессиональные сословности» – олонхосутов и уус.

Однако сформировавшиеся перекосы в дихотомичной по природе культуре стали четко ощущаться в республике уже с середины 20 века. Связать это можно с замещением и утратой мифологического сознания светским рационально-рефлексивным, которое по определению изолировало одну сферу от другой. Нарушилась синергия духовной и материальной сфер. Растворился сакральный символизм мифологического, теперь единственно слабо запитанный через сферу искусства и фольклор. В традиционную же эпоху, синкретичное мифологическое сознание даже материальное производство в форме животноводства, превращало в орган духовного воспроизводства человека и человеческой жизни. Это была технология социальной жизни. Все было взаимоувязано.

«Реальная культура находится вовсе не в музеях…, а состоит в чувстве бытия или небытия…», у тех, кто посетил, например, музей

По большому счету, культуру можно воспринимать как создание возможностей обществу что-то понять, «запустив себя в машину резонансов, … резонансных структур» искусства в широком смысле. Духовная культура как можно эффективнее должна создавать причины для изменения человека. Ведь в культуре что-то на человека начинает действовать лишь после того, как оно каким-то образом стало символом, в том числе личным символом. Непонятое и невоображенное уже не входит в инструментарий эффективной культуры. Эта эффективная культура – очень тонкий и хрупкий слой на теле совокупной культуры.

Можно догадаться, что таким слоем в традиционном обществе было мастерское исполненное Олонхо, душевное исполнение песни, первенство на спортивном агоне боотуров праздника Ысыах, многое другое, видимо даже на бытовом уровне. Эффективная культура позволяет человеку занять особое место в пустом пространстве, доопределив своим усилием этот мир. Это квазифизический эффект действия или работы форм культуры, которые могут подействовать на каждого.

Сегодня культура не должна идти на поводу рынка, защищаясь от этого, например, «пушкинской картой», давая шанс как можно большему числу молодых впервые попасть в ту эффективную форму, благодаря которой в него будут заложены семена понимания. В этом юном возрасте, человек максимально открыт к бытию в силу своей природы. Поэтому важно как можно раньше и без особых материальных затрат попасть в театр, музей, концерт классического музыкального наследия и, … воспринять чувство собственного существования – полюбить…

«Трюк попадания деятеля искусства в “болевую точку”» – этому тоже учатся, формируя героя времени, которого с исчезновением советской эпохи, до сих пор мы не нашли. Даже в мероприятии для масс, нужно научиться не вынимать структурирующие стержни. Выходя с культурного мероприятия, человек задерживается в своем восприятии, ища себя в нем. Именно в это мгновение мир может навсегда доопределиться, не вернувшись в прежнее состояние, прямо как у древнегреческого Геркалита – в него уже нельзя войти дважды. Эффективная культура всегда в поиске «совершенных артефактов» (произведений искусства, культурных и социально-политических форм, технических и технологических изобретений) – «находок», упорядочивающих мир и обеспечивающих наше попадание в нужное место.

Культура – это трудная возможность полюбить живых, способных на свободный по определению акт мысли. Эффективная культура – это доморальное состояние, к нему и ведет искусство. Морализаторство уже не то.

Ренессансная культура Якутии это не проливание слез по навсегда утраченному из культурного багажа и капитала прошлого, это перманентное беспокойство о свободной человеческой мысли. Дело в том, что якутское, да и любое северное традиционное этносообщество, откуда мы притягиваем в современность какие-то актуальные формы, было порой, или, как правило, очень регламентированным, порой жестким «ритуалом», регулирующим социальную жизнь прошлого, трудно адаптируемой для современности. Современный этномодерн – это возможность на примерах прошлого попытаться реально возродить дух бытия из прошлого и синтетично соединив с современностью, породить действенную и понятную форму настоящего (например, так: https://blogi.nlrs.ru/67151/131298 ).

Продуктивность Года культуры в том, чтобы множить производящие конструкции, которые бы работали и производили эффекты – «совершенные артефакты» как, например, колесо, задающее испокон веков горизонт всех человеческих возможностей по передвижению в пространстве. Навскидку Ысыах в традиционную эпоху был таким артефактом, напоминающем о человеческом достоинстве, ответственности перед сакральным и соплеменниками и, главное, – смотром «лучших людей», – их профессиональных “сословных” достоинств и доброделей, без которых не обойтись в хозяйствовании и материальном производстве. Это «выделение столпов», через которые общество завоевывает устойчивость и жизнеспособность.

Сегодня Год культуры – это возможность создать лучшие формы, поддерживая «институты», которые эти формы производят. Сегодня это театральный спектакль, кинофильм, не количество, а непременно качество. А это форма хорошо сбитая, дающая эффекты понимания, выпадения в определенную мысль или идею. Создание этих форм – задача. Духовность в метафизическом смысле – хорошо работающая конструкция, ведь у любого действия в мире нет оснований. Эти основания завоевываются через и посредством культурных форм. Так у добра нет оснований кроме себя, но вот проявиться им, реализоваться намерениям добра в мире помогают такие формы.

«Человек – существо универсальное»

Человек, будучи и материальной субстанцией в основе своей телесности, должен позаботится о ее гармоничном восполнении, восстановлении и рождении. Испокон веков на Севере и в Арктике для этого ему служили северные домашние животные – их производящее хозяйство, поставляющее как сейчас подсказывают ученые, самые необходимые для суровых условий нашего климата аминокислоты, в общем – ценнейшие белковые и иные элементы. Их мало или нет в привозных окорочках, непонятном по происхождению мясе пельменей и масле, которое суть – маргарин, растительной пище. И так в любых продуктах современного супермаркета. Только северная флора и фауна способна восполнить здесь и сейчас необходимое организму. Привозное – по определению покрывающее даже высокие транспортные расходы для “Северов”, автоматически малоценно в своей биологической активности и полезности, а как правило – вредоносносно.

Возникает вопрос. Достойны северяне в собственных глазах и «взгляде предков» за свое неумение грамотно и эффективно восполнять себя, на уровне малой части материальной культуры – культуры питания?! «Мы то, что мы едим»…

Современное материальное производство это неразрывность науки и технологий, производственной культуры и ее развитости, готовности материализовать для блага, уровня и качества жизни – особенных по природным северным основаниям.

Поэтому Год культуры закладывает актуальные основания и к хозяйственному, научно-техническому рывку, необходимому культуре Якутии.

Ярким примером понимания неразвитости материальной культуры, стал почин в середине 20 века у прославленного учителя М.А. Алексеева, четко отметившего техническую неразвитость края, отсутствие развитой прослойки технической интеллигенции малой родины. Его почин был связан с наращиванием физико-математической культуры – основы инженерной, а современными словами – инновационной технологической мысли. Большое внимание производству уделял М.Е. Николаев, полагавший, что социалистическая идеология не поддерживала развитие предпринимательства на местах, а работа гигантских предприятий региона лишь отчуждала от предприимчивости, оставляя коренных жителей без рыночных и технологических навыков.

Одна из главных задач эффективной культуры, читай «этноискусства» – делать подсказки относительно новых форм реализации человеческого капитала северян (это то, что всегда хорошо знали, как сделать). Может быть задачей максимум для нашей региональной материальной культуры станет производство оригинальных (не заимствованных) «первичных продуктов» для внутреннего и глобального рынка – товара из свойств и качеств, которых нет у других и вероятно никогда не будет. Это возможность обретения экономикой реальной устойчивости, питающей и духовную составляющую. Что у нас есть из подобного?

Ясно, что это не только добыча минеральных ресурсов, прежде всего их переработка – глубокая, экологичная и эффективная. Поэтому стоит подумать о том, что есть особенного в нашей материальной и духовной культуре, радикально отличающее от других?

Из уже понятого многими, в духовной сфере – это обыгрывание креативного потенциала этнокультурного опыта прошлого в современных формах – Олонхо и вероучение, спортивные состязания боотуров (Игры Дыгына), этно-фольк музыка и т.п. В материальной сфере – инновационный потенциал Холода и «сопутствующего холоду» явлений – особенная «мерзлотная палеонтология» с органическими, а не костными останками, заморозка и многолетнее хранение ценных органических материалов, продуктов питания, корма для скота и животных в подземных мерзлотных хранилищах, особые по активным биологическим характеристикам биоресурсы флоры и фауны, каковых нет нигде в мире. Холод сам по себе, за счет воздействия на фазовые переходы воды и веществ, вносит такие характеристики как опреснитель, очиститель, аккумулятор энергии в виде холода или тепла. Специалисты могут продолжить список…

Современные высокие технологии, по большому счету, ничего принципиального в использование ресурсности холода пока еще не представили. Спрашивается – почему? Прежде всего потому, что кроме нас самих, предложить их некому.

Нельзя забывать о заветах предков – хранить окружающую природу и культурно-генетический код, а он шифруется и раскрывается в том числе и через холод. Поэтому сверхзадача современной якутской культуры видится в формулировке и продуцировании новых символов. Подобные когда-то были сформулированы и закодированы в культуре нашими предками в чороонах – кумысных кубках, сэргэ, летнем празднестве Ысыах, символе “Дьөһөгөй оҕото” – якутской породы лошади.

Завершая наш материал, скажем, что культура имеет два модуса и две сферы реализации. Культура главным образом репродуктивна, она предназначена для окультуривания максимально большого числа людей, и у нее для этого есть все механизмы, как в духовной, так и в материальной сфере – это придуманные в ней формы поддержания человеческого, хозяйственного начала. С другой стороны в культуре есть “акультурный модус” – продуктивная/эффективная культура. Она максимально творчески реализуется в искусстве, науке, технических нововведениях. Как говорил отечественный философ, “искусство – это одно, а искусство как культура – другое, наука и научная мысль – это одно, а наука как культура – это совсем другое”.

Продуктивность культуры – это выход к нулевой точке постоянного оживления, перетворения человеческой жизни как человеческой. Не забывать об этой составляющей в разных сферах культуры, дать им пространство для живого человеческого усилия не менее, а скорее более важно для здоровья культуры в целом. Эффективное искусство как и живая наука – это всегда желание вырваться из бессмысленной и монотонной повторяемости обыденной жизни, обретение более чем реального опыта бытия, чем тот, который мы считаем реальным.

Наличие любой этнической культуры в мире хорошо и ценно просто ее существованием как найденного особенного исторического и неделимого опыта, который предъявил способ решения проблем космического порядка, – это способ переводящий биологических существ в человеческое измерение.

Соткать современную социальную ткань культуры не просто. В постоянных разрывающих ее напряжениях, с одной стороны, “разгульной жизни” массового общества потребления, потокающих психоэмоциональному, с другой, – утонченных устремлениях интеллектуализма к свободе, вносящих живые токи культуры и выделяющей лакуны для проявления реального бытия, с которым массы тоже стремятся соприкоснуться. Год культуры обозначает и состояние этого внутреннего напряжения и отдания дани обоим полюсам, для возможного продуктивного построения недостающих звеньев в полноценной совокупной культуре, через которую современник почуствовал бы свое достоинство и достоинство своей региональной культуры.

Сайт Академии наук Якутии: https :// asyakutia . ru /

Подписывайтесь на каналы и социальные сети Академии наук Якутии:

https://t.me/AkademyRepSakha

https://rutube.ru/channel/24490370

https://vk.com/public217206078