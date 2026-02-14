Раствор, который сделает рассаду коренастой: как не дать вытянуться саженцам?
При желании вырастить раннюю рассаду огородники могут столкнуться с определёнными проблемами. Например, короткий световой день в паре с высокой температурой воздуха в помещении сделают своё пагубное дело – молодая рассада может резко вытянуться. Помогут предотвратить эту беду специальные препараты, которые уплотняют корневой аппарат сеянцев и утолщают их стебли. Они не дадут рассаде быстро перерасти.
Что действует лучше всего
Наиболее доступным препаратом на рынке можно считать Атлет. Это синтетический регулятор роста, тормозящий вытягивание сеянцев вверх и работающий на уплотнение их корней.
Как готовится раствор Атлета
Разводят его по рекомендациям на упаковке от производителя или в соответствии со схемой: на 2 л воды понадобится 1 ампула препарата.
При этом расход на 1 саженец будет:
— 60 мл, если плошка с рассадой объёмом до 350 г.
— 100 мл, если земли в ней — до 0,5 кг.
Меняем условия
Вносится препарат через полив. После нужно понизить температуру содержания рассады (до +18-20) и притенить её на несколько суток, если место роста – солнечное окно. Это защитит молодые растеньица от ожогов.
Как применять рабочий концентрат: все тонкости
1. Рассада, которой не требуется пикировка, проливается раствором в фазе 3-4 листков. Если использовать Атлет слишком рано, саженцы рискуют развиваться непропорционально.
2. Та рассада, что уже была распикирована, обрабатывается не ранее, чем через 7 суток от пересадки.
3. В целом на стадии рассады Атлет разрешено применять до 4-х раз, перебарщивать с поливами также не стоит, иначе может возникнуть перекос в развитии.
