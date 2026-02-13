«Совет мира» соберётся 19 февраля в США

Представитель МИД России Мария Захарова объявила, что наша страна не будет присутствовать на первой сессии Совета мира, назначенной на 19 февраля в Вашингтоне. Она подчеркнула, что Россия сейчас формулирует свою позицию по этому новому международному органу, инициатором которого выступил экс-президент США Дональд Трамп.

Этот Совет был создан после соглашений Израиля и движения ХАМАС. Основная задача — управление положением в секторе Газа и разрешение конфликтных ситуаций в регионе. Устав утвердили делегаты 19 стран на январской конференции Всемирного экономического форума в Давосе, позже состав пополнился новыми участниками.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что мнение России формируется с учетом расхождений между государствами Запада и Востока, в частности, членами Совета Безопасности ООН. Сообщил также президент Владимир Путин, что получил персональное приглашение от Трампа. Независимо от финального решения о присоединении, Россия выделит 1 миллиард долларов из ранее арестованных американским правительством активов на нужды Совета мира.