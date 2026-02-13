Наши рубрики

14.02.2026 06:00
чтение: 1 мин
Политика

Минюст пополнил список нежелательных организаций

«Германская служба академических обменов» (DAAD) признана в России нежелательной организацией

Минюст РФ включил *«Германскую службу академических обменов» (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) в список нежелательных в России организаций. Информация размещена на сайте ведомства.

Хронология решения

* 23 января — Генпрокуратура решила признать DAAD нежелательной организацией.
* 10 февраля — Минюст внёс службу в реестр.

Причины решения не озвучены.

О организации

DAAD основали в 1925 году. Главный офис находится в Бонне (Германия).

Организация занимается:
* международным обменом студентов и учёных;
* выдачей стипендий (по конкурсу);
* консультациями;
* расширением сети немецких университетов.

Представительства в регионе

В России до решения работали четыре офиса DAAD:
* в Москве;
* в Санкт‑Петербурге;
* в Казани;
* в Новосибирске.

Информационные центры также были в:
* Республике Беларусь;
* Казахстане;
* Армении и других странах.

Примечание: DAAD признана нежелательной организацией в РФ.

Фото: сгенерировано ИИ
