Минюст пополнил список нежелательных организаций
«Германская служба академических обменов» (DAAD) признана в России нежелательной организацией
Минюст РФ включил *«Германскую службу академических обменов» (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) в список нежелательных в России организаций. Информация размещена на сайте ведомства.
Хронология решения
* 23 января — Генпрокуратура решила признать DAAD нежелательной организацией.
* 10 февраля — Минюст внёс службу в реестр.
Причины решения не озвучены.
О организации
DAAD основали в 1925 году. Главный офис находится в Бонне (Германия).
Организация занимается:
* международным обменом студентов и учёных;
* выдачей стипендий (по конкурсу);
* консультациями;
* расширением сети немецких университетов.
Представительства в регионе
В России до решения работали четыре офиса DAAD:
* в Москве;
* в Санкт‑Петербурге;
* в Казани;
* в Новосибирске.
Информационные центры также были в:
* Республике Беларусь;
* Казахстане;
* Армении и других странах.
Примечание: DAAD признана нежелательной организацией в РФ.
