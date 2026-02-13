Минюст пополнил список нежелательных организаций

«Германская служба академических обменов» (DAAD) признана в России нежелательной организацией

Минюст РФ включил *«Германскую службу академических обменов» (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) в список нежелательных в России организаций. Информация размещена на сайте ведомства.

Хронология решения

* 23 января — Генпрокуратура решила признать DAAD нежелательной организацией.

* 10 февраля — Минюст внёс службу в реестр.

Причины решения не озвучены.

О организации

DAAD основали в 1925 году. Главный офис находится в Бонне (Германия).

Организация занимается:

* международным обменом студентов и учёных;

* выдачей стипендий (по конкурсу);

* консультациями;

* расширением сети немецких университетов.

Представительства в регионе

В России до решения работали четыре офиса DAAD:

* в Москве;

* в Санкт‑Петербурге;

* в Казани;

* в Новосибирске.

Информационные центры также были в:

* Республике Беларусь;

* Казахстане;

* Армении и других странах.

Примечание: DAAD признана нежелательной организацией в РФ.