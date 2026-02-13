Учёные зафиксировали приближение к «точке невозврата»
Земля ближе к климатической «точке невозврата», чем думали
Новое исследование, опубликованное в журнале One Earth, показало: планета приблизилась к опасной черте быстрее, чем считалось. Учёные изучили данные о климатических петлях обратной связи и 16 критических элементах системы. Выводы оказались тревожными.
Что значит «точка невозврата»?
Это рубеж, после которого остановить глобальное потепление уже невозможно. Механизм развивается поэтапно:
* Сначала рост температуры запускает климатические переломные точки.
* Затем обратные связи ускоряют изменения.
* В итоге планета может войти в режим усиленного парникового эффекта.
Последствия будут серьёзными. Климат перестанет быть таким, как в последние 11 тысяч лет. Именно в этих условиях развивалась человеческая цивилизация. Кроме того, температура поднимется выше целевых 2–3 °C, к которым стремится мировое сообщество.
Какие риски уже видны?
Повышение температуры на 1,3 °C уже вызывает экстремальные погодные явления. Они угрожают жизни и доходам людей по всему миру.
Если потепление достигнет 3–4 °C, ситуация ухудшится. Во‑первых, начнутся сбои в экономике. Во‑вторых, изменятся социальные структуры. В‑третьих, температура продолжит расти.
Какие системы в зоне риска?
Учёные выделяют несколько ключевых элементов. Их нестабильность повышает опасность:
* ледниковые щиты;
* морской лёд;
* вечная мерзлота;
* тропические леса;
* океанические течения.
Эти компоненты влияют на обратные связи. Те, в свою очередь, могут резко ускорить климатические изменения.
Что происходит с атмосферой?
Современные показатели настораживают. С одной стороны, концентрация углекислого газа достигла максимума за 2 млн лет. С другой стороны, температура сравнялась с уровнями последних 125 тысяч лет — или даже превысила их.
При этом учёные пока не могут точно назвать момент, когда будет пройдена «точка невозврата».
Какой вызов стоит перед человечеством?
Главная задача — не допустить необратимого сценария. В нём:
* Земля станет похожа на «теплицу»;
* температура будет расти без остановки;
* природные системы кардинально изменятся.
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.