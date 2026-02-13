Учёные зафиксировали приближение к «точке невозврата»

Земля ближе к климатической «точке невозврата», чем думали

Новое исследование, опубликованное в журнале One Earth, показало: планета приблизилась к опасной черте быстрее, чем считалось. Учёные изучили данные о климатических петлях обратной связи и 16 критических элементах системы. Выводы оказались тревожными.

Что значит «точка невозврата»?

Это рубеж, после которого остановить глобальное потепление уже невозможно. Механизм развивается поэтапно:

* Сначала рост температуры запускает климатические переломные точки.

* Затем обратные связи ускоряют изменения.

* В итоге планета может войти в режим усиленного парникового эффекта.

Последствия будут серьёзными. Климат перестанет быть таким, как в последние 11 тысяч лет. Именно в этих условиях развивалась человеческая цивилизация. Кроме того, температура поднимется выше целевых 2–3 °C, к которым стремится мировое сообщество.

Какие риски уже видны?

Повышение температуры на 1,3 °C уже вызывает экстремальные погодные явления. Они угрожают жизни и доходам людей по всему миру.

Если потепление достигнет 3–4 °C, ситуация ухудшится. Во‑первых, начнутся сбои в экономике. Во‑вторых, изменятся социальные структуры. В‑третьих, температура продолжит расти.

Какие системы в зоне риска?

Учёные выделяют несколько ключевых элементов. Их нестабильность повышает опасность:

* ледниковые щиты;

* морской лёд;

* вечная мерзлота;

* тропические леса;

* океанические течения.

Эти компоненты влияют на обратные связи. Те, в свою очередь, могут резко ускорить климатические изменения.

Что происходит с атмосферой?

Современные показатели настораживают. С одной стороны, концентрация углекислого газа достигла максимума за 2 млн лет. С другой стороны, температура сравнялась с уровнями последних 125 тысяч лет — или даже превысила их.

При этом учёные пока не могут точно назвать момент, когда будет пройдена «точка невозврата».

Какой вызов стоит перед человечеством?

Главная задача — не допустить необратимого сценария. В нём:

* Земля станет похожа на «теплицу»;

* температура будет расти без остановки;

* природные системы кардинально изменятся.