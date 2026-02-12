Крупнейший за год астероид пролетит вблизи Земли
Астероид‑гигант пролетит мимо Земли: учёные дали разъяснения
14 февраля к Земле приблизится крупнейший астероид за последний год. Учёные ИКИ РАН уверяют: он пройдёт на безопасном расстоянии. Поэтому столкновения не произойдёт.
Ключевые характеристики объекта
Астероид 162882 (2001 FD58) имеет такие параметры:
* диаметр — около 1 км;
* дистанция пролёта — несколько миллионов километров;
* статус — крупнейший объект в зоне 7,5 млн км за 12 месяцев.
Кстати, астероид относят к потенциально опасным объектам. Так называют тела, пересекающие указанную зону. Однако специалисты подчёркивают: вероятность столкновения с Землёй нулевая.
О других небесных телах
Сейчас самый «опасный» объект — 2013 TP4. Хотя риск столкновения крайне мал, рассмотрим его параметры:
* размер — 10 м в диаметре;
* шанс удара о Землю — 1 к 45 000 (на 1 октября 2026 года);
* прогноз — вероятность упадёт до статистической погрешности ближе к дате.
Для сравнения приведём исторические данные:
* метеориты, вызвавшие массовые вымирания, были 10–20 км в диаметре;
* челябинский метеорит (2013 год) — всего 20 м.
Космическое событие февраля
В конце февраля случится ещё одно зрелище — парад планет. В линию выстроятся:
* Меркурий;
* Венера;
* Нептун;
* Уран;
* Юпитер;
* Сатурн.
Подводя итоги, отметим: февраль станет месяцем двух ярких астрономических событий:
1. Сближение с астероидом 162882 (2001 FD58) — наглядная демонстрация мощи космоса при полной безопасности для Земли.
2. Парад планет — красивое небесное шоу, доступное для наблюдения.
В заключение подчеркнём: Вселенная полна удивительных явлений, но современная наука обладает достаточными инструментами, чтобы предсказывать их и обеспечивать безопасность нашей планеты.
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.