Крупнейший за год астероид пролетит вблизи Земли

Астероид‑гигант пролетит мимо Земли: учёные дали разъяснения

14 февраля к Земле приблизится крупнейший астероид за последний год. Учёные ИКИ РАН уверяют: он пройдёт на безопасном расстоянии. Поэтому столкновения не произойдёт.

Ключевые характеристики объекта

Астероид 162882 (2001 FD58) имеет такие параметры:

* диаметр — около 1 км;

* дистанция пролёта — несколько миллионов километров;

* статус — крупнейший объект в зоне 7,5 млн км за 12 месяцев.

Кстати, астероид относят к потенциально опасным объектам. Так называют тела, пересекающие указанную зону. Однако специалисты подчёркивают: вероятность столкновения с Землёй нулевая.

О других небесных телах

Сейчас самый «опасный» объект — 2013 TP4. Хотя риск столкновения крайне мал, рассмотрим его параметры:

* размер — 10 м в диаметре;

* шанс удара о Землю — 1 к 45 000 (на 1 октября 2026 года);

* прогноз — вероятность упадёт до статистической погрешности ближе к дате.

Для сравнения приведём исторические данные:

* метеориты, вызвавшие массовые вымирания, были 10–20 км в диаметре;

* челябинский метеорит (2013 год) — всего 20 м.

Космическое событие февраля

В конце февраля случится ещё одно зрелище — парад планет. В линию выстроятся:

* Меркурий;

* Венера;

* Нептун;

* Уран;

* Юпитер;

* Сатурн.

Подводя итоги, отметим: февраль станет месяцем двух ярких астрономических событий:

1. Сближение с астероидом 162882 (2001 FD58) — наглядная демонстрация мощи космоса при полной безопасности для Земли.

2. Парад планет — красивое небесное шоу, доступное для наблюдения.

В заключение подчеркнём: Вселенная полна удивительных явлений, но современная наука обладает достаточными инструментами, чтобы предсказывать их и обеспечивать безопасность нашей планеты.