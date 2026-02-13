Смерть лидера Nirvana под новым углом

Новые сомнения в официальной версии: криминалисты предполагают, что Курта Кобейна могли убить

Согласно публикации Daily Mail, международная группа независимых криминалистов выявила ряд обстоятельств, которые ставят под вопрос официальную версию смерти лидера группы Nirvana. Таким образом, эксперты не исключают, что Курт Кобейн мог быть убит.

Хронология событий: как обнаружили тело

Курт Кобейн скончался 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. Спустя несколько дней, 8 апреля, его тело обнаружил электрик, который прибыл для установки системы безопасности. Место находки — оранжерея возле дома Кобейна в Сиэтле. Кроме того, рядом с телом находилась предсмертная записка, адресованная воображаемому другу детства.

Изначально официально причиной смерти было признано самоубийство. Тем не менее на протяжении всех последующих лет эта версия вызывала споры и порождала альтернативные теории.

Ключевые нестыковки: что насторожило экспертов

Криминалисты тщательно изучили материалы дела и выделили три ключевых момента, вызывающих серьёзные вопросы.

1. Критически высокая концентрация наркотиков в организме.

В крови Кобейна выявили экстремально высокую дозу героина. По мнению специалистов, такая концентрация должна была практически мгновенно вызвать кому. Следовательно, возникают сомнения: мог ли музыкант в подобном состоянии самостоятельно совершить действия, описанные в официальной версии?

2. Гипотеза о насильственных действиях.

Эксперты выдвинули предположение, что Кобейна могли принудительно заставить принять смертельную дозу наркотика. Это, в свою очередь, лишило бы его возможности сопротивляться. После этого, по версии криминалистов, могло быть совершено убийство, а затем — инсценировка суицида. В результате картина происшествия выглядит значительно сложнее, чем представлялось ранее.

3. Аномалии в предсмертной записке.

Особое внимание эксперты уделили рукописному тексту. Они отметили, что почерк в начале и в конце записки заметно различается. Таким образом, это может свидетельствовать о внесении изменений уже после написания основной части. Более того, подобные детали усиливают сомнения в подлинности документа.

Аргументы в пользу инсценировки: дополнительные детали

Помимо перечисленных моментов, криминалисты обращают внимание на ряд сопутствующих обстоятельств:

* неестественное положение тела — оно не вполне соответствует типичной картине самоубийства с применением огнестрельного оружия;

* отсутствие следов борьбы при наличии предпосылок для сопротивления (если допустить насильственные действия);

* странности в расположении улик — некоторые предметы на месте происшествия могли быть перемещены уже после смерти.

Реакция официальных органов: почему дело не пересмотрят?

Несмотря на выводы независимых криминалистов, полиция Сиэтла заявила, что не планирует возобновлять расследование. В свою очередь, представитель ведомства пояснил: на текущий момент нет новых данных, способных опровергнуть первоначальную версию о самоубийстве.

Поэтому дело остаётся закрытым, хотя вопросы по‑прежнему сохраняются. Эксперты‑криминалисты подчёркивают: их цель — не обвинить кого‑либо, а добиться более тщательного анализа имеющихся доказательств. Однако пока официальные структуры не видят оснований для пересмотра выводов 1994 года.