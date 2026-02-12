Осуждена за мошенничество, но… Сенсационное решение суда

Суд восстановил право на получение материнского (семейного) капитала

В суд с иском к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республики Саха (Якутия) обратилась жительница Якутска. Женщина сообщила, что ранее она имела право на получение средств материнского капитала. Однако по стечению жизненных обстоятельств была вынуждена прибегнуть к незаконному обналичиванию имеющегося у нее материнского (семейного) капитала. В 2019 г. приговором суда признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. В 2021 г. решением суда взыскана полная сумма (материнского капитала) в пользу Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия). Истец просила восстановить ее право распоряжения средствами материнского капитала.

Представитель ответчика в судебном заседании с иском не согласился и пояснил, что истец воспользовалась своим правом на распоряжение средствами материнского капитала, была осуждена за умышленное преступление и повторное распоряжение средствами действующее законодательство не предусматривает.

Якутский городской суд, изучив материалы дела, установил, что средства материнского капитала истцом в полном размере 428 026 руб. возвращены ответчику, соответственно, фактически она не воспользовалась дополнительными мерами государственной поддержки. Суд отметил, что после поступления денежных средств в бюджет пенсионного фонда истец должна быть восстановлена в праве на его распоряжение, и такое правовое регулирование не противоречит действующим мерам государственной поддержки лиц, имеющих детей, и является средством восстановления права истца и ее семьи на дополнительную меру господдержки.

Решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции. Однако Верховный Суд Республики Саха (Якутия), рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил его без изменения. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.