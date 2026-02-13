Жуткая трагедия: Дело направлено в суд
На реке Лене провалился под лед микроавтобус, погибли 11-летняя девочка и мужчина: Водитель предстанет перед судом
Прокурор Якутска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Напоминаем, по версии следствия, 27 декабря 2025 года около 07 часов 30 минут в районе местности «Даркылах» на не предусмотренном для использования в качестве переправы автотранспорта участке, расположенном в месте слива очистных вод, произошел провал под лед автомобиля марки «Toyota Estima» под управлением 23-летнего водителя.
В салоне автомобиля находилось 7 человек, 6 из которых смогли самостоятельно выбраться. 11-летняя девочка осталась в салоне. Жертвой произошедшего также стал мужчина (1982 г.р.), который скончался на берегу в 50 метрах от места провала от воздействия низкой температуры наружного воздуха. Четырем другим пассажирам причинен вред здоровью.
Лица, находившиеся в автомобиле, направлялись в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке пассажиров.
«Уголовное дело направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.