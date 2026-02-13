Жуткая трагедия: Дело направлено в суд

На реке Лене провалился под лед микроавтобус, погибли 11-летняя девочка и мужчина: Водитель предстанет перед судом

Прокурор Якутска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Напоминаем, по версии следствия, 27 декабря 2025 года около 07 часов 30 минут в районе местности «Даркылах» на не предусмотренном для использования в качестве переправы автотранспорта участке, расположенном в месте слива очистных вод, произошел провал под лед автомобиля марки «Toyota Estima» под управлением 23-летнего водителя.

В салоне автомобиля находилось 7 человек, 6 из которых смогли самостоятельно выбраться. 11-летняя девочка осталась в салоне. Жертвой произошедшего также стал мужчина (1982 г.р.), который скончался на берегу в 50 метрах от места провала от воздействия низкой температуры наружного воздуха. Четырем другим пассажирам причинен вред здоровью.

Лица, находившиеся в автомобиле, направлялись в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке пассажиров.

«Уголовное дело направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.