В деле о стрельбе в техникуме Анапы появился новый фигурант

Задержан одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе — пишет РЕН ТВ. Его подозревают в подстрекательстве, сообщили в СК РФ.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о намерении совершить нападение на учебное учреждение. Зная об этом, подозреваемый различными способами стал склонять его к совершению преступлений.

В результате при подстрекательстве сверстника днем 11 февраля 2026 года вооруженный похищенным у родственника ружьем молодой человек прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел подросток.

Пострадали несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума. Среди погибших — охранник учреждения, пытавшийся пресечь противоправные действия нападавшего.

