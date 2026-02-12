В деле о стрельбе в техникуме Анапы появился новый фигурант
Задержан одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе — пишет РЕН ТВ. Его подозревают в подстрекательстве, сообщили в СК РФ.
По версии следствия, в ноябре прошлого года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о намерении совершить нападение на учебное учреждение. Зная об этом, подозреваемый различными способами стал склонять его к совершению преступлений.
В результате при подстрекательстве сверстника днем 11 февраля 2026 года вооруженный похищенным у родственника ружьем молодой человек прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел подросток.
Пострадали несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума. Среди погибших — охранник учреждения, пытавшийся пресечь противоправные действия нападавшего.
