Трагедия: Обнаружены тела отца и сына
Тела отца и сына обнаружены в селе Нюрбинского района
Сводка преступлений и происшествий от дежурного прокурора за прошедшие сутки
Убитыми обнаружены 60-летний отец и его 22-летний сын в селе Малыкай Нюрбинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Якутии в утренней сводке за прошедшие сутки.
По информации надзорного ведомства, на телах погибших есть огнестрельные ранения.
Также в Нюрбе от переохлаждения и обморожения скончалась 57-летняя женщина. Ее обнаружили в лесу рядом с одним из домов города. Пострадавшую доставили в больницу, где она погибла, находясь в реанимации.
Всего за сутки в Якутии зарегистрировано четыре сообщения о преступлениях. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В Нерюнгринском районе два пенсионера оказались жертвами инвестиционных мошенников. Один из них потерял 1,4 млн рублей, другой — более 3,7 млн рублей.
Кроме того, в Нюрбинском районе выявлен факт незаконного хранения оружия и патронов к нему.
Задержаны пять пьяных водителей. ДТП со смертельным исходом не произошло.
