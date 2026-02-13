Скандал с жилищными сертификатами в Сердобске: Уголовное дело и отставка мэра

В городе Сердобск разгорелся громкий общественный конфликт из-за выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям. История получила федеральный резонанс, привела к проверке Следственного комитета, возбуждению уголовного дела и отставке главы города.

С чего всё началось

В социальных сетях появилась информация о том, что в Пензенской области жилищные сертификаты на квартиры были выданы многодетным семьям, которых местные жители назвали «приезжими». По словам горожан, коренные жители, годами стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, вновь оказались отодвинуты.

Граждане обратились с просьбой проверить законность распределения жилья, усмотрев в ситуации возможную коррупционную составляющую.

Что установили журналисты

Как выяснил телеканал РЕН ТВ, сертификаты на жильё получили так называемые «две жены одного мужа».

По данным источника, мужчина по имени Н. Гадоев:

является гражданином РФ,

имеет постоянную регистрацию в Пензенской области,

но работает в Москве.

Одна женщина состоит с ним в официальном браке, вторая — проживает совместно без регистрации. Обе фигурируют на фотографиях с главой города, опубликованных в социальных сетях.

Реакция Следственного комитета

Информацию взял на контроль Следственный комитет РФ. Лично ситуацию курирует его председатель Александр Бастрыкин.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц. По версии следствия, в феврале 2026 года в администрации Сердобска незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство РФ.

Следователи также проверят, были ли нарушены права других семей, претендовавших на получение жилья, но так его и не получивших.

Отставка главы города

На фоне разразившегося скандала глава Сердобска Марина Ермакова объявила об отставке.

В своём заявлении она подчеркнула, что решение далось ей непросто, однако в сложившихся условиях продолжать работу считает невозможным. Ермакова также заявила о травле, «масштабы которой невозможно представить».

Что дальше

Расследование продолжается. Следственный комитет намерен дать правовую оценку действиям должностных лиц администрации и установить, были ли допущены нарушения при распределении жилищных сертификатов.

Ситуация в Сердобске стала показательным примером того, как локальное решение может перерасти в крупный общественный и правовой конфликт с серьёзными политическими последствиями.

Читайте также: Видеофакт: Казус с поздравлением Ил Дархана!