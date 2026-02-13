Скандал с жилищными сертификатами в Сердобске: Уголовное дело и отставка мэра
В городе Сердобск разгорелся громкий общественный конфликт из-за выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям. История получила федеральный резонанс, привела к проверке Следственного комитета, возбуждению уголовного дела и отставке главы города.
С чего всё началось
В социальных сетях появилась информация о том, что в Пензенской области жилищные сертификаты на квартиры были выданы многодетным семьям, которых местные жители назвали «приезжими». По словам горожан, коренные жители, годами стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, вновь оказались отодвинуты.
Граждане обратились с просьбой проверить законность распределения жилья, усмотрев в ситуации возможную коррупционную составляющую.
Что установили журналисты
Как выяснил телеканал РЕН ТВ, сертификаты на жильё получили так называемые «две жены одного мужа».
По данным источника, мужчина по имени Н. Гадоев:
- является гражданином РФ,
- имеет постоянную регистрацию в Пензенской области,
- но работает в Москве.
Одна женщина состоит с ним в официальном браке, вторая — проживает совместно без регистрации. Обе фигурируют на фотографиях с главой города, опубликованных в социальных сетях.
Реакция Следственного комитета
Информацию взял на контроль Следственный комитет РФ. Лично ситуацию курирует его председатель Александр Бастрыкин.
Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц. По версии следствия, в феврале 2026 года в администрации Сердобска незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство РФ.
Следователи также проверят, были ли нарушены права других семей, претендовавших на получение жилья, но так его и не получивших.
Отставка главы города
На фоне разразившегося скандала глава Сердобска Марина Ермакова объявила об отставке.
В своём заявлении она подчеркнула, что решение далось ей непросто, однако в сложившихся условиях продолжать работу считает невозможным. Ермакова также заявила о травле, «масштабы которой невозможно представить».
Что дальше
Расследование продолжается. Следственный комитет намерен дать правовую оценку действиям должностных лиц администрации и установить, были ли допущены нарушения при распределении жилищных сертификатов.
Ситуация в Сердобске стала показательным примером того, как локальное решение может перерасти в крупный общественный и правовой конфликт с серьёзными политическими последствиями.
