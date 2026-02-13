Как сквозь землю провалились: Пропали мужчины

В Мирном пропали двое мужчин

13 февраля в 00:15 мин. в МКУ «ЕДДС» МР «Мирнинский район» РС (Я) поступило сообщение о том, что поступило заявление от жительницы г. Мирный с сообщением о том, что пропали двое.

12 февраля в 08.45. ч. 1986 г.р выехал с напарником по маршруту г. Мирный- п. Чернышевский на личном автомобиле Тойота РАУМ, цвет белый, за оставленным автомобилем на трассе г. Мирный- п. Чернышевский 7 дней назад.

Неисправный автомобиль был оставлен 02 февраля ориентировочно на 175 км от Чернышевского и направо по зимнику.

Последний раз выходил на связь с женой 12 февраля в 13.40 ч. В 00-35мин со слов оперативного дежурного п. Чернышевский данный автомобиль на трассе не был замечен.

В п. Чернышевск на поиски автомобиля выехали сотрудники ГАИ 12 февраля в 20.30 ч. Происшествие находится на контроле Службы спасения.