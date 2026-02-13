Что произошло за прошедшие сутки: Мошенничества, пьяные водители и не только

Дежурный прокурор

В республике зарегистрированы за сутки 2 сообщения о преступлениях, проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В с. Бердигестях Горного района у бухгалтера похищено путем обмана более 719 тыс. рублей при покупке спецтехники через сеть Интернет. В г. Мирном у лаборанта по схеме «инвестиции» похищено мошенниками свыше 1,7 млн рублей.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны за сутки 5 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.