Кто убийца: Детективная головоломка, которую не каждый решит!

На окраине города жил одинокий пожилой человек, который никогда не уходил далеко от дома. В разгар лета в одну из пятниц утром к его дому пришел почтальон и позвал хозяина, но тот не ответил. Он заглянул в окно и увидел его лежащим на полу в луже крови. Почтальон вызвал полицейского, который нашел возле дома две бутылки с теплым молоком, одну с холодным и ежедневную газету за вторник.

На следующий день полицейский арестовал убийцу. Кто убийца и как полиция так быстро вычислила преступника?

ОТВЕТ

Убийца — почтальон. На пороге отсутствовали газеты за среду и четверг. Это говорит о том, что почтальон их не приносил, потому что знал, что их уже некому будет читать! Так-то!

