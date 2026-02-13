Төрөөбүт тылы хоһоонунан киэҥ эйгэҕэ таһаарыаҕыҥ
Арассыыйа президенэ В.В. Путин 2026 сылы «Арассыыйа норуоттарын сомоҕолоһууларын сылын», Өрөспүүбүлүкэбит Ил Дархана А. С. Николаев Саха өрөспүүбүлүкэтигэр «Култуура сылын» биллэрбиттэрэ. Элбэх омук алтыһан олорор сиригэр маннык болҕомто ууруллубута олус тоҕоостоох.
С.Н.Донской -II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна идэ таһымын үрдэтэр институт «Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик декадатын» чэрчитинэн кэккэ тэрээһиннэри ыытан саҕалаата:
-идэни үрдэтэр куурустар, сэминээрдэр, күрэстэр о.д.а.;
-Сахабыт сиригэр олунньу 13 күнүгэр бэлиэтэнэр «Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүн» көрсө Институт кэллэктиибэ хоһоон ааҕыытыгар ыҥырыы ыытта:
«Өрөспүүбүлүкэбит үөрэх эйгэтин үлэһиттэрин, оскуолалары, уһуйааннары, үөрэх салалталарын кэллэктииптэрин сахалыы хомоҕой хоһоону ааҕан, тылбыт баайын киэҥ эйгэҕэ көрдөрүөҕүҥ, үүнэр көлүөнэбитигэр холобур буолуоҕуҥ диэн ыҥырабыт!
Кыттыы сүрүн усулуобуйата — видеоны тэрилтэҕит МАХ ситимҥэ баар ханаалыгар таһаараҕыт; таһаарбыт видеоҕытыгар хайаан да
# «Сахам тыла омугум тыына» диэн хэштегынан бэлиэтиигит!»
