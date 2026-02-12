Наши рубрики

Смотреть все
https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png
12.02.2026 09:55
чтение: 1 мин
Образование
#17 школа г Якутска
#перегрузка
#пристрой
#Строительство пристроя

Шокирующая перегрузка: Аллилуйя, да будет пристрой!

Возведение пристроя к школе №17 в Якутске начнется в 2026 году

В текущем году начнется строительство трехэтажного пристроя к СОШ №17. Как сообщает пресс-служба мэрии, в декабре проектно-сметная документация прошла экспертизу, средства на строительство заложены.

Новое здание площадью 3,8 тысячи кв.метров рассчитано на 275 ученических мест. Завершить работы планируют в 2027 году.

В настоящее время в школе учатся 1572 ученика при положенной норме 350 учащихся, или 700 в две смены. Ввод пристроя позволит снизить нагрузку на общеобразовательное учреждение.

Читайте также:

Источник: Эхо столицы
Фото: ЯСИА
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Наши рекомендации