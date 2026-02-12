Шокирующая перегрузка: Аллилуйя, да будет пристрой!
Возведение пристроя к школе №17 в Якутске начнется в 2026 году
В текущем году начнется строительство трехэтажного пристроя к СОШ №17. Как сообщает пресс-служба мэрии, в декабре проектно-сметная документация прошла экспертизу, средства на строительство заложены.
Новое здание площадью 3,8 тысячи кв.метров рассчитано на 275 ученических мест. Завершить работы планируют в 2027 году.
В настоящее время в школе учатся 1572 ученика при положенной норме 350 учащихся, или 700 в две смены. Ввод пристроя позволит снизить нагрузку на общеобразовательное учреждение.
