Гимназия Нерюнгри: Легендарные педагоги, выдающиеся выпускники

35 лет первой гимназии Нерюнгри. Её педагогами и выпускниками гордится Россия

Ровно 35 лет назад — 13 февраля 1991 года была открыта гимназия №1 города Нерюнгри — уникальное среднее учебное заведение Нерюнгринского района, которое с 2015 года носит имя выдающего геолога Саимы Сафиевны Каримовой.

Как создавалась первая гимназия? В каких поисках и муках она рождалась, какие яркие личности принимали в этом участие? Как гимназия жила все эти 35 лет, с чем она пришла к своему прекрасному настоящему и будущему?

Об этом рассказывает представитель родительской общественности гимназии, краевед, основатель музея «Мир времени» в Нерюнгри, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Андрееевич Кошуков.

ТРЕТЬ ВЕКА – ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ

Трудно в это поверить, но лучшему учебному заведению города Нерюнгри, нашей любимой гимназии сегодня исполняется 35 лет! А ведь всё это происходило будто бы вчера.

90-е годы ХХ века — время больших перемен в стране и в мире. К тому моменту рабочий поселок Нерюнгри был городом всего 15 лет. Он ещё только строился людьми, которые приехали со всей уголков большой страны, не имел своих традиций, не знал рамках возможного и невозможного. Молодым энтузиастам, которыми были все в новом городе, в том числе смелым и уверенным в себе педагогам — всё было по плечу!

Исторический момент рождения первой гимназии зафиксировал в своей памяти мой первый учитель истории (тогда еще в школе №3) и будущий директор гимназии Сергей Иванович Блинков.

«В один из февральских вечеров 1990 года заведующий ГорОНО Владимир Еремин, заместитель директора школы N17 Анатолий Свистовский и учитель истории Сергей Блинков шли в квартал «М» к строящемуся зданию СОШ N24, директором которой предлагалось назначить Блинкова. Всю дорогу Свистовский ворчал, что ему уже 50 лет, а его организаторские способности не востребованы, и вот в новую школу хотят назначить директором не его, а «мальчишку» Блинкова, которому тогда было чуть больше 30. В конце концов Свистовский сказал заведующему ГорОНО Еремину: «Да и черт с вами, я сам придумаю, что и как сделать!»

И придумал! 13 февраля 1991 года с его подачи и при безусловной поддержке Владимира Еремина Президиум городского совета народных депутатов г. Нерюнгри ЯАССР издал постановление N3/65 об открытии Нерюнгринской многопрофильной гимназии. Анатолий Свистовский был назначен её первым директором. Вот так обида и недооцененность породили наше любимое детище – гимназию N1, к которому мы все трое оказались крепко-накрепко привязанными», – рассказывал много лет спустя Сергей Иванович Блинков.

Все эти даты известны, они вошли в историю города Нерюнгри. В феврале 1990 года Анатолий Григорьевич Свистовский объявил коллегам о своем замысле – создать не простую школу, а особое учебное заведение, дающее детям углублённые знания по всем предметам, воспитывающее интеллектуальную элиту не только для Нерюнгри и Республики Саха (Якутия), но и для всей России — специалистов самого высокого класса, будущих руководителей.

13 февраля 1991 года официального решение об открытии Нерюнгринской многопрофильной гимназии №1 было принято городским советом.

Всё лето 1991 года ушло на формирование преподавательского и ученического состава первой гимназии. Первого сентября 1991 года в школу пришли 193 первых ученика и 36 первых учителей. Гимназия стала для них родным домом. Уже первые годы привели в гимназию педагогов, которые сегодня стали легендарными для многих нерюнгринцев. Математик Вилор Фабер, физик Леонид Кендыш, музыковед Констатин Москаленко, литератор Людмила Носкова, учителя иностранного языка Галина Заднепровская, русского языка – Валентина Сизонова, физической культуры – супруги Николай и Анна Швед, педагог дополнительного образования Татьяна Ремизовская. С момента открытия гимназии сюда пришли работать учитель начальных классов Нина Чеснокова, учитель математики Людмила Костикова, учитель физической культуры Владимир Мендус.

Три года гимназию возглавлял Анатолий Свистовский. В гимназии сначала не было старших классов. Понятно, что начинать готовить интеллектуальную элиту надо не в 11-м классе, а намного раньше. Поэтому 1992-1994 учебные годы гимназия заканчивала без выпускников. «Последних звонков» здесь ещё не было.

Первый выпуск состоялся в 1995-м. Среди первых «вылетевших из гнезда» славных питомцев гимназия чествовала золотую медалистку Анастасию Васекину и серебряных медалистов Жанну Болдыреву, Ирину Зимину, Анастасию Трутневу, Константина Кушкина, Сергея Шарыпова.

В феврале 1994 года, гимназию возглавил второй директор – Владимир Ерёмин. Бывший заведующий ГорОНО, а теперь второй директор гимназии, отдал любимому детищу не просто пять лет своей жизни, а её всю — до конца, без остатка. В 1999 году Владимир Николаевич ушел из жизни.

Новую школу с высочайшим уровнем образования заметили в республике. Уже в 1997 году за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения гимназия №1 была включена в сеть Президентских школ Республики Саха (Якутия).

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЛИНКОВА

В июле 2000-го года гимназию возглавил Сергей Иванович Блинков, который пришел из моей родной школы №3, где преподавал историю, и уже в гимназии №1, в 2002 году, защитил диссертацию кандидата педагогических наук.

Кстати, Сергей Иванович Блинков — не единственный учитель, который пришел во вновь открывшуюся гимназию из моей школы №3. Мой (и не только мой!) горячо любимый педагог – учитель физкультуры Ирина Анатольевна Боровикова. 35 лет назад она преподавала у меня физкультуру в родной 3-й школе. Теперь я для неё не ученик, а родитель! Ирина Анатольевна преподает физкультуру в гимназии №1, в том числе в третьем классе, где учится мой сын Илья. А классным руководителем у Ильи является учитель начальных классов Нина Ивановна Чеснокова, которая трудится в гимназии с момента её открытия. Вот такие прекрасные люди работают в гимназии все 35 лет, такие замечательные учителя!

Что касается третьего директора — Сергея Ивановича Блинкова – его заслуги в педагогике Нерюнгринского района огромны! Он известен и как организатор методической работы и работы по повышению квалификации педагогов нашего города и всей республики. Блинков является автором лекционно-семинарской технологии организации учебного процесса в старших классах общеобразовательной школы, которая внедрена в нескольких образовательных учреждениях Нерюнгри. По этой теме им были подготовлены и изданы монография и несколько статей, а также защищена кандидатская диссертация.

Под руководством Блинкова сложился и профессионально вырос творческий коллектив с ярко выраженным индивидуальным педагогическим почерком, который способен решать актуальные проблемы образования, достигать стабильных результатов в образовании детей. Учителя занимаются инновационной работой, представляют свой опыт на международных и российских научно-практических конференциях, в российских педагогических изданиях. Подавляющее большинство учителей гимназии имеют первую и высшую квалификационные категории, многие носят звания «Почётный работник общего образования РФ»; Нагрудный знак «Отличник образования РС(Я)»; Нагрудный знак «Надежда Якутии», Почетные Знаки «Учительская слава» и «Учитель учителей».

Сергею Ивановичу Блинкову принадлежит чёткая рабочая формула деятельности гимназии, воплотившаяся в её рабочих буднях и ежедневных достижениях: «Гимназия – это не просто современная школа, это особая атмосфера, особый мир, созданный усилиями каждого члена большой гимназической семьи, сложенный из наших дел, стремлений, талантов, побед».

Осенью 2025 года Сергей Иванович Блинков вышел на заслуженный отдых. Четвертым за 35 лет директором гимназии стала известный и высококвалифицированный педагог, заместитель директора по воспитательной работе, преподаватель химии и биологии Маргарита Ивановна Суворова. Благодаря профессионализму Маргариты Ивановны, качественному и ответственному выполнению обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам, гимназия №1 уверенно сохраняет достойные позиции в сфере образования.

Гимназия №1 — член сети президентских школ Якутии, член гимназического Союза России, лауреат Всероссийского конкурса «Школа года», победитель Всероссийского конкурса инновационных образовательных программ, лауреат диплома «Школа высшей категории», инновационная площадка Министерства образования республики. Гимназия №1 города Нерюнгри занесена в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России и во Всероссийскую книгу почета.

В 2015 году в честь 40-летия города Нерюнгри гимназии было присвоено имя выдающегося геолога Южной Якутии Саимы Сафиевны Каримовой, и это тоже большая честь, подтверждающая высокую марку гимназии.

ТО, ЧТО НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ, ОСТАЕТСЯ НАВСЕГДА!

«К вершинам знаний тропы нелегки, но смело мы пойдем путем тернистым. Гимназия, твои ученики недаром дали клятву гимназиста!». Эти проникновенные строки поэта и педагога Людмилы Носковой, много лет отдавшей гимназии №1, знают не только все гимназисты, но и их родители, да, пожалуй, все нерюнгринцы. Стихи учителя русского языка и литературы стали гимном гимназии №1, музыку тоже написал преподаватель — Константин Москаленко.

Сегодня высокие звания выпускников гимназии №1 имеют более двух тысяч гимназистов. Сотни из них окончили школу с золотыми и серебряными медалями, добились больших успехов во взрослой жизни.

Выпускники, которые на каникулах часто приходят в гимназию в гости, рассказывают, как легко им было учиться в своем вузе. Многое из того, что изучается на первом курсе, гимназисты знают уже в 11-м классе гимназии. И все в один голос говорят: «Наша гимназия — на уровне сильнейших школ России! Горжусь своей гимназией и своими учителями!»

Учеба в гимназии – это бесконечная работа и творчество, наука и фантазия. Дети вырастают и уходят из школы, но то, что начинается здесь, остается в жизни человека навсегда. «За честь твою мы все готовы в бой. Ты учишь нас всегда вперед стремиться. Гимназия! Гордимся мы тобой! И верим, будешь нами ты гордиться!» — слова гимна стали девизом жизни для многих выпускников.

Уважаемые педагоги, сотрудники, выпускники, родители, учащиеся гимназии!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в учебе и дальнейшей деятельности, больших достижений и красивых побед!

Успехов всем нашим детям! Счастья и процветания нашей любимой гимназии №1!

Александр КОШУКОВ, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн)

