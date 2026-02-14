Наши рубрики

14.02.2026 15:41
чтение: 1 мин
Образование
#АГУИККИ
#театральный фестиваль

АГУИККИ взорвали сцену на фестивале в Индии спектаклем «Лики Олонхо»!

АГУИККИ просто взорвали сцену на международном театральном фестивале «Бхарат Ранг Махотсав» в Нью-Дели с потрясающим спектаклем «Лики Олонхо»!

Это было не просто выступление — наши студенты настоящие волшебники, которые сумели покорить сердца зрителей и оставить их в полном восторге!

Каждый миг на сцене был наполнен эмоциями, а атмосфера просто кипела от энергии.

Мы гордимся нашими талантливыми артистами и уверены, что это только начало их блестящей карьеры!

Подробнее читайте на нашем сайте: https://agiki.ru/press-center/news/studenty-aguikki-predstavili-spektakl-na-mezhdunarodnom-festivale-v-indii/

Источник: АГУИККИ
Фото: АГУИККИ

