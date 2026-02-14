АГУИККИ взорвали сцену на фестивале в Индии спектаклем «Лики Олонхо»!
АГУИККИ просто взорвали сцену на международном театральном фестивале «Бхарат Ранг Махотсав» в Нью-Дели с потрясающим спектаклем «Лики Олонхо»!
Это было не просто выступление — наши студенты настоящие волшебники, которые сумели покорить сердца зрителей и оставить их в полном восторге!
Каждый миг на сцене был наполнен эмоциями, а атмосфера просто кипела от энергии.
Мы гордимся нашими талантливыми артистами и уверены, что это только начало их блестящей карьеры!
Подробнее читайте на нашем сайте: https://agiki.ru/press-center/news/studenty-aguikki-predstavili-spektakl-na-mezhdunarodnom-festivale-v-indii/
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.
Добавить комментарий