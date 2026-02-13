Сахатранснефтегаз: Срочно требуются слесари

«Сахатранснефтегаз»: в связи с расширением штата требуются слесари

С 1 марта в России вступают в силу изменения в законодательстве, регулирующем техническое обслуживание газового оборудования. Речь идет о Федеральном законе №308-ФЗ и сопутствующих нормативных актах, которые устанавливают новый порядок выполнения работ по обслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО.

Согласно новым требованиям, до 31 декабря необходимо переоформить договоры на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, заключив их с газораспределительной организацией (ГРО). При этом, если договор уже заключён с ГРО, его перезаключение не требуется.

Теперь техническое обслуживание ВДГО и ВКГО, замена, демонтаж и ремонт газового оборудования, а также ремонт общедомового газового оборудования в многоквартирных домах вправе выполнять только газораспределительные организации. Ремонт внутриквартирного газового оборудования, ремонт ВДГО в индивидуальных жилых домах, а также гарантийный ремонт может осуществляться ГРО или иными организациями, соответствующими установленным требованиям.

В Республике единственной специализированной газораспределительной организацией является АО «Сахатранснефтегаз».

В связи с вступлением в силу новых требований и ожидаемым увеличением объёма работ компания усиливает службу технического обслуживания и объявляет набор специалистов. В настоящее время открыт набор на вакансии слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

«Изменения в законодательстве существенно повышают ответственность газораспределительных организаций за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Объём заявок от населения и управляющих компаний будет расти, и нам важно заранее усилить команду квалифицированными специалистами. Слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования — это ключевые сотрудники, от работы которых напрямую зависят безопасность жителей и надёжность газоснабжения», — сообщил начальник управления кадровой политики АО «Сахатранснефтегаз» Петр Константинов.

«Сахатранснефтегаз» предлагает:

— официальное трудоустройство по ТК РФ;

— полный социальный пакет;

— дополнительное медицинское страхование на работника и детей;

— возмещение родительских взносов в частных детских садах;

— обеспечение спецодеждой.

— возможность устройства на работу без опыта и профильного образования. С возможностью обучения за счет компании.

Резюме можно направлять по адресу: ok.ugrs@aostng.ru

Справки по телефону: 8-968-151-12-00

Подпишитесь на наш канал в MAX (https://max.ru/id1435142972_biz)