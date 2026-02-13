Язык — основа мировоззрения: Торжество родного слова

Язык — основа мировоззрения

13 февраля в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского состоялась встреча, посвящённая Дню родного языка и письменности. Встреча под названием «Одун Хаантан оҥоһуулаах, Чыңыс Хаантан ыйаахтаах саха омук буолабыт» собрала тех, для кого якутский язык — не просто средство общения, а основа мировоззрения.

Организаторами встречи выступили общественные организации «Саха эйгэтэ» и «Кэрэ олох», объединившие усилия ради сохранения и развития родного языка. Их совместная работа позволила создать пространство живого общения, где каждый мог не только слушать, но и говорить, размышлять, чувствовать.

Торжественная часть началась с алгыса — благословения, обращённого к высшим силам. Обряд совершили для укрепления духа, возвышения ограды и приумножения жизненной силы. Особую атмосферу создал этно-фольклорный ансамбль «Махтал», украсивший встречу танцем.

Центральным событием стало выступление учёного-философа Андрея Саввинова.

— Сегодня День якутского языка — очень важный праздник, — начал Андрей Саввич. — Родной язык принципиально отличается от всех остальных. Существует огромное множество языков, но родной — единственный. Конечно, иногда их бывает два. В чём же его отличие? Родной язык — это язык очеловечивания.

Философ пояснил: другие языки выполняют прежде всего информационную функцию, служат для понимания и взаимодействия. Но фундаментом остаётся родная речь.

— Недаром мудрые люди говорят: человек, знающий три языка, — трижды человек. Но сначала он должен стать человеком. Очеловечивается человек только через родной язык. Это аксиома, понятая ещё мыслителями Средневековья. Природа человека — символическая. И важнейшим символом для каждого народа выступает его родной язык.

С болью учёный отметил серьёзную проблему современности:

— Сегодня у саха очень серьёзные трудности. Родители с детства не хотят заниматься с детьми на родном языке. Нужна огромная просветительская работа. Люди должны осознать ценность того, что дано им от рождения.

Представители «Саха эйгэтэ» и «Кэрэ олох» подчеркнули, что подобные встречи станут регулярными. Язык наш — не просто речь, а сама суть.