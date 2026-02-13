Ийэ тыл, сурук-бичик күнүнэн эҕэрдэлиибит
Күндү доҕоттор!
Дьокуускай куорат Дууматын аатыттан Ийэ тыл, сурук-бичик күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!
Бу күн сахалартан бастакы ийэ тылбытынан суруллубут айымньы ааптара, саха суругун-бичигин олохтообут тыл үөрэхтээҕэ, Семен Андреевич Новгородов төрөөбүт күнэ. Ол күнү бэлиэтээн, Саха Сирин бастакы Президена М.Е. Николаев 1996 сыл олунньу 9 күнүнээҕи 1294 №-дээх “Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүн биллэрии туһунан” Ыйааҕыгар олоҕуран, С.А. Новгородов төрөөбүт күнэ — олунньу 13 күнэ — Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүнэн биллэриллибитэ.
Бу саха норуотугар ураты бэлиэ күн. Төрөөбүт төрүт тылбыт – былыргы быдан дьыллартан сүтэрбэккэ, бүөбэйдээн, харыстаан илдьэ кэлбит баайбыт. Төрөөбүт төрүт тылбытынан суруллубут олоҥхо ЮНЕСКО аан дойду култууратын уһулуччулаах айыньытынан билиммитэ.
Биһиги Өрөспүүбүлүкэбитигэр төрөөбүт тылбытын сайыннарыыга улахан болҕомто ууруллар. Кэлиҥҥи кэмҥэ сахабыт тыла куйаар ситимигэр киэҥник тарҕанарыгар күүстээх үлэ ыытыллар. “Оҥоһуу өй” күннээҕи олохпутугар тарҕанар, оҕо-ыччат сахалыы үөрэнэллэр, күөх экранынан “Тооку” биэриини сэргээн көрөллөр. Биллиилээх учуонайдарбыт саха тылын үйэтитиигэ күүскэ үлэлииллэр.
Ийэ тыл норуоту сомоҕолуур, түмэр, харыстыыр күүстээх уонна омук эргиччи сайдарын хааччыйар. Төрөөбүт тыл үтүө үгэстэрин, бараммат баай уратыларын үүнэр ыччакка тириэрдии, үөрэтии биһиги сүрүн сорукпут, ытык иэспит.
Сахалыы сайаҕастык саҥарар, иэйиибитин истиҥник этинэр Ийэ тылбыт үйэлэргэ сүппэккэ үүнэ-сайда турдун!
Төрөөбут ийэ тылбытын күн курдук күндүтүк көрүөҕүҥ, киэн туттуоҕуҥ!
Дьокуускай куорат Дууматын Бэрэссэдээтэлэ А.Н. Семенов.
