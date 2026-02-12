Айардыын бииргэ: Сыл бастыҥнара ааттаннылар
100 сылы көрсө «Айардыын бииргэ»: СЫЛ БАСТЫҤНАРА ААТТАННЫЛАР!
Олунньу 11 күнүгэр, Эстрада судаарыстыбаннай тыйаатырыгар Национальнай кинигэ кыһатын үгэскэ кубулуйбут „Айардыын“ бииргэ. Сыл бастыҥнара» диэн ааспыт 2025 сыл түмүктэрин бэлиэтиир үөрүүлээх дьоро киэһэтэ буолан ааста.
Бу тэрээһин быйыл ураты суолталаах. Тоҕо диэтэххэ, кинигэ кыһата 100 сыллаах үбүлүөйдээх сылыгар үктэннэ. 1926 сыллаахха Саха сиринээҕи судаарыстыбаннай кыһа быһыытынан төрүттэммит тэрилтэбит, үйэ тухары хас да төгүл уларыйыыны-тэлэрийиини ааһан (1992 с. национальнай статустаах СӨ кинигэ кыһата «Бичик», 2007 с. С.А. Новгородов аатын иҥэрии, 2021 с. «Айар», ребрендинг), бүгүн саха норуотун култууратын духуобунаһын тирэх эркинэ буолан турар.
СЫЛ БАСТЫҤНАРА – ЛИТЕРАТУРА ЧЫПЧААЛЛАРА
Үөрүүлээх киэһэни салайааччы Август Егоров арыйда. Кини ааспыт сыл ситиһиилэрин, ааптардар уонна ааҕааччылар икки ардыларынааҕы истиҥ ситими, ааҕыыга, кумааҕы, кинигэ үйэтин уһатыыга киллэриллэр кылааты үрдүктүк сыаналаата. Ону тэҥэ кыһа салайааччыта уонна тыл сайдыытын боппуруостарын сүрүннүүр салаа салайааччыта Римма Жиркова кыһыл лиэнтэни быстылар уонна үбүлүөйдээх сыл тэрээһиннэрэ саҕаланарыгар аан астылар.
Дохсун ытыс тыаһынан арыалланан, 2025 сыл түмүгүнэн саамай бастыҥнар ааттаннылар:
• «Дархан кинигэ» үрдүк ааты: «Ньырбакаан» – Дмитрий Пономарев-Дьолуолаах.
• «Бастыҥ проза кинигэтэ»: «Кимиэхэ да этимэ!» – Сардаана Корякина-Сардаана.
• «Ааҕааччы биһирэбилэ»: «Хамначчыт кыыс дьылҕата» – Василий Гоголев-Уйулҕан.
• «Ийэ тылы, суругу-бичиги туруулаһааччы»: Александр Николаевич Жирков.
• «Ийэ тыл, сурук-бичик туруу үлэһитэ»: Саргылаана Еремеевна Ноева.
• «Далааһыннаах ааптар»: Евдокия Иринцеева-Огдо.
• «Оҕо бастыҥ кинигэтэ»: «Минньигэс түүл остуоруйалара» – Римма Корякина-Хотууна.
• «Бастыҥ үөрэх кинигэтин ааптара»: М.Е. Охлопкова уонна Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон («Букубаар» ааптардара).
• «Бастыҥ сайыннарар таһаарыы»: «Кыайыы» историческай лотуо ааптарыгар Февронья Бочкарева.
• «Бастыҥ оонньотор таһаарыы»: «Балыксыт=Олломолон=Рыбак» үс тыллаах остуол оонньуутун ааптардара Августина Павлова уонна Мария Прокопьева.
• «Саамай ааҕар улуус»: Мэҥэ Хаҥалас улууһа.
• «Бастыҥ уруһуйдьут»: Алина Егорова.
БИИРГЭ ҮЛЭЛЭҺИИ – СИТИҺИИ ТИРЭҔЭ
«Айар» кыһа ситиһиитэ – бу элбэх киһи, тэрилтэ сыралаах үлэтин түмүгэ. Ол курдук, сыл бастыҥ партнердарынан ааттаннылар:
• «Сахабэчээт» ГАУ тэрилтэ («Киэҥ эйгэҕэ сырдатааччы» анал аат);
• Ю.А. Гагарин аатынан типография («Бииргэ үлэлэһээччи» анал аат);
• Горнай улууһун киин бибилэтиэкэтэ («Ааҕыыны көҕүлээччи» анал аат);
• Уус Алдан улууһун киин бибилэтиэкэтэ («Ааҕыыны көҕүлээччи», 1 ист. диплом);
• Дьааҥы улууһун бибилэтиэкэтэ («Ааҕыыны көҕүлээччи», 2 ист. диплом).
Тэрээһин Төрөөбүт тыл, сурук-бичик күнүн көрсө ыытыллыбыта дириҥ ис хоһоонноох. Сахабыт тыла сайдарыгар, кинигэ ааҕылла турарыгар «Айар» кыһа 100 сыл тухары чиҥ тирэх буолан кэллэ, өссө да буола туруоҕа!
Барҕа махтал бары ааптардарга, ааҕааччыларга уонна кыһа айар хамаандатыгар! Сүүс сыллаах устуоруйа салҕанар!
