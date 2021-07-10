Неравнодушные мирнинцы встретились с Николаевым и Данчиковой

В рамках рабочего визита в город Мирный глава Якутии Айсен Николаев и депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова провели круглый стол с активистами проекта «Народный актив», созданного на базе общественной организации «Якутия – территория развития».

Открывая его, Ил Дархан обозначил, что целью круглого стола является создание прямого диалога между жителями, недропользователями, органами местного самоуправления, республиканской и федеральной властью.

Как отметил Айсен Николаев, главное на сегодня – это определить первоочередные задачи для развития каждого населенного пункта Мирнинского района. Он выразил уверенность, что при поддержке активных неравнодушных граждан все они будут своевременно реализованы и претворены в жизнь.

Галина Данчикова, в свою очередь, рассказала о результатах работы в Государственной Думе. Она отметила, что в своей деятельности всегда придерживается двух направлений: активная работа с избирателями и тесное взаимодействие с главой республики, правительством Якутии и Государственным Собранием (Ил Тумэн). «Такая стратегия позволяет в оперативном порядке решать поставленные задачи, ликвидировать существующие пробелы в законодательстве», — сказала она.

Одним из самых значимых законопроектов, который повлияют на жизнь в Мирнинском районе и в Республике Саха (Якутия) в целом Галина Данчикова назвала закон «О недрах», который обяжет недропользователей вкладываться в социально экономическое развитие территорий, где идет добыча полезных ископаемых. После поправок, внесенных Галиной Данчиковой, этот законопроект отправлен в экспертный совет Госдумы.

Руководитель «Народного актива» Александр Басыров обозначил самые острые вопросы социально-экономического развития Мирнинского района — в здравоохранении, строительстве дорог и переселении из ветхого жилья.

Глава Якутии отметил, что в целом Мирнинский район имеет большое будущее, и основные пути его развития на ближайшие годы определены.

Отдельно Айсен Николаев остановился на поселке Айхал, по которому принимается ряд решений, которые откроют новые перспективы для его развития. По сносу балков, не вошедших в федеральную программу переселения из аварийного и ветхого жилья, Ил Дархан ответил, что проект постановления Правительства РФ, который учитывает внесенные республикой пожелания, находится на стадии согласования. Ожидается, что оно будет подписано уже в этом году, и позволит решить эту проблему.

В ходе визита в Мирный глава ознакомился с ходом строительства нового аэропортового комплекса. Он выразил уверенность, что согласно графику в конце 2023 года город получит современный аэропорт, который станет воздушной гаванью Западной Якутии. В планах властей и масштабные работы по автомобильным дорогам федерального и республиканского значения.

Реформа ожидает здравоохранение Мирнинского района. Будет обновлено оборудование, а в течение трех лет укомплектованность врачами будет доведена до 80%, а средним медицинским персоналом – до 90%.

Во время круглого стола прозвучали ответы на широкий круг вопросов, которые сегодня волнуют жителей района, в том числе по благоустройству городских территорий и системе образования.