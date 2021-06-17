Назначен новый замминистра внутренних дел Якутии

Заместителем министра внутренних дел по республике – начальником полиции МВД по РС(Я) назначен полковник Владимир АРБУЗОВ. Напомним, что ранее эту должность занимал Константин НЕУСТРОЕВ.

Владимир Михайлович Арбузов

Родился 22.11.1974 года в г.Якутск Якутской АССР.

Образование высшее – в 1996 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД России по специальности «Юриспруденция».

В 1996 году принят на должность оперуполномоченного Межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями при МВД по Республике Саха (Якутия). С 1998 года занимал различные руководящие должности в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями МВД Якутии.

С 2012 по 2016 годы руководил полицией г.Якутска в должности заместителя начальника Управления – начальника полиции МУ МВД России «Якутское».

В марте 2016 года был назначен начальником Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия).

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева от 27 мая 2021 года назначен на должность заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Саха (Якутия).

В 2021 году награжден государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Награжден медалями МВД России «За безупречную службу в МВД России», «За отличие в службе» 1, 2, 3 степени, нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «Лучший сотрудник криминальной милиции».

Женат. Имеет двоих сыновей.