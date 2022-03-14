14.03.2022
10:28
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Якутск

Назначен глава Автодорожного округа

Глава Якутска Евгений Григорьев во время общегородской планерки 14 марта объявил о новых кадровых назначениях. На должность главы Автодорожного округа назначен Николай Обоюков.

Напомним, что ранее руководителем Управы Автодорожного округа был Александр Иванов. Его вместе с руководителем Службы эксплуатации городского хозяйства Айалом Егиновым временно отстраняли от работы в связи с проведением служебного расследования после трагедии в Якутске, когда жертвой собак стала жительница столицы. Затем Егинов был уволен, а Александр Иванов вернулся к исполнению служебных обязанностей. Как стало известно Сахадэй, увольнение Иванова не связано с трагедией. Он назначен директором МУП «Пригородная теплосетевая компания».

Напомним, что Айал Егинов не согласился с увольнением, и судится с мэрией по отмене незаконного приказа об отстранении.

Справка

  • Обоюков Николай Сергеевич в 2010 окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова

квалификация «Экономист» по специальности «Финансы и кредит».

  • Общий трудовой стаж более 10 лет.
  • В 2010 начал свою трудовую деятельность по специальности экономиста в ООО «Октан», далее работал на разных должностях от ведущего специалиста до помощника главы в Контрольно-счетной палате МР «Сунтарский улус» РС(Я), МКУ «Отдел по спорту и молодежной политике» МР «Сунтарский улус (район)», Администрации СП «Кутанинский наслег» и в Администрации МР «Сунтарский улус (район)».
  • В 2014 году начал работать главным специалистом в Министерстве культуры и духовного развития РС(Я), с 2017 года был помощником члена Совета Федерации Федерального собрания РФ по работе в ГС Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я).
  • В 2021 году был назначен на должность заместителя руководителя по общим вопросам в МКУ «Управа Автодорожного округа» городского округа «город Якутск».
  • 14 марта 2022 года назначен на должность руководителя МКУ «Управа Автодорожного округа» городского округа «город Якутск».

Фото: SakhaLife, соцсети
Источник: тгк ЯКУТСК @YakutskRF
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