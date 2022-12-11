Национальный театр танца выехал в Кыргызстан

Артисты балета Национального театра танца им. Кыыл Уола находятся в столице Кыргызстана в Бишкеке. По решению ФГБУК РОСКОНЦЕРТ театр был отобран для участия в гала-концерте в «Днях Российской Федерации» в Кыргызстане наряду с известными коллективами — Государственным академическим русским народным хором им. М.Пятницкого, Государственным академическим хореографическим ансамблем «Березка» им. Н.С.Надеждиной, Государственным ансамблем народной песни и танца Адыгеи «Исламей». Гала-концерт состоится 12 декабря.

Сегодня, 11 декабря 2022 года, в г. Бишкеке министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов, артисты балета и художественный руководитель театра Светлана Прокопьевна Бессонова вместе с официальными лицами Кыргызстана возложили цветы к памятнику выдающемуся государственному политическому деятелю, одному из основоположников государственности Якутии и Кыргызстана Максиму Кировичу Аммосову.

Вера Черноградская