На жителя Якутии завели уголовное дело о лжесвидетельстве

Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Аллайховского района о даче заведомо ложных показаний (ч.1 ст. 307 УК РФ).

Следствием установлено, что в июне 2020 года в суде рассматривались материалы уголовного дела по обвинению мужчины в совершении особо тяжкого преступления – умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

В ходе судебного заседания один из свидетелей, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пытался ввести суд в заблуждение и дал заведомо ложные, противоречащие совокупности собранных доказательств показания, которые были внесены в протокол судебного заседания.

Свидетель заявил, что подсудимый не мог совершить преступление, так как находился во время его совершения в другом месте и к смерти потерпевшего может быть причастен другой человек. Суд отнёсся к его показаниям критически и на основании совокупности собранных и исследованных в суде доказательств вынес обвинительный приговор по ч.4 ст.111 УК РФ.

Таким образом, допущенное мужчиной искажение истины по уголовному делу могло воспрепятствовать вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора суда.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.