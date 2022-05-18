18.05.2022
19:47
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Якутия

На контроле прокуратуры — права граждан в половодье

На контроле прокуратуры республики вопросы реализации прав граждан в период весеннего половодья, сообщает тгк Прокуратуры РС(Я)


В связи с подтоплением ряда дворовых территорий сел Чагда Кобяйского района и Хоринцы Олекминского района в результате весеннего половодья прокуратурой республики взяты на контроль вопросы защиты прав граждан, проживающих в названных населенных пунктах. ​В ходе проверки прокурорами будет дана оценка надлежащему обеспечению уполномоченными органами власти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и другим вопросам. ​По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-службы МЧС РФ по РС(Я)
Источник: тгк Прокуратуры РС(Я)

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