В Якутии в следующем году на борьбу с лесными пожарами выделили 1,6 млрд. рублей, что в пять раз больше, чем в предыдущие годы. О том, как в регионе готовятся к следующему пожароопасному сезону, рассказал первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ.

Садовников принял участие в совместном совещании министра природных ресурсов и экологии страны Александр КОЗЛОВА и заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия ДЕМЕШИНА с руководителями субъектов Дальневосточного федерального округа.

Главной темой стала подготовка к пожароопасному сезону 2022 года.

Как озвучил Александр Козлов, в уходящем году в России произошло почти 15 тыс. пожаров на более чем 10 млн га, почти 90% из них — на Дальнем Востоке. Для предотвращения такой картины в 2022 году дальневосточным регионам направят почти 6 млрд рублей.

В Якутии в 2022 году на борьбу с лесными пожарами выделят в пять раз больше денег. В прошлый пожароопасный сезон затраты на обеспечение мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров превысили в 9 раз плановый объем финансирования, который составлял 248 млн рублей.

«К предстоящему сезону перед нами стоит задача актуализации наземных и авиационных маршрутов мониторинга, а также увеличение численности людей, которые будут работать на тушении пожаров. При этом федеральный центр увеличивает численность сотрудников парашютно-десантной пожарной службы на 184 человека. Сегодня перед республикой стоит глобальная задача – не повторить ситуацию уходящего года», — сообщил Дмитрий Садовников.

Козлов поручил региону уделить особое внимание обучению огнеборцев и обозначил срок подготовки к лесным пожарам — 1 марта 2022 года.

Напомним, что власти республики работают над планом мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов, который до конца года утвердят у главы региона Айсена НИКОЛАЕВА. Ожидается, что его результатом станет сокращение площади лесных пожаров в 2022 году, уменьшение ущерба от них, увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения.