07.10.2022
18:11
1044
Происшествия
Мужчина в черном и с автоматом заходит на территорию колледжа😱😱😱
Мужчина в черном и с автоматом заходит на территорию колледжа в городе Мирный.
Такую картину сегодня утром увидели ученики и преподаватели технического колледжа. Затем раздалось несколько выкриков и выстрелов, однако трагедии не произошло — это были учения, которая проводила Росгвардия. Студенты закрылись в кабинетах и сидели тихо до окончания учений.
Источник: Telegram Baza
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