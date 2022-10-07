Мужчина в черном и с автоматом заходит на территорию колледжа в городе Мирный.

Такую картину сегодня утром увидели ученики и преподаватели технического колледжа. Затем раздалось несколько выкриков и выстрелов, однако трагедии не произошло — это были учения, которая проводила Росгвардия. Студенты закрылись в кабинетах и сидели тихо до окончания учений.