29.07.2022
23:06
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Происшествия

Мощный ураган обрушился на Сунтар

Сегодня вечером около 20.30 на Сунтар обрушился мощный ураган. Длился он всего минут 10. Но принес большие разрушения. Шквальный ветер валил столбы электропередач, сметал крыши, валил деревья. Пролился дождь.

Сейчас полсела сидит без света, сообщают SakhaLife жители Сунтара. Энергетики работают по восстановлению электролиний.

Многие жители Сунтара получили ущерб от разгула стихии.

В данное время идет подсчет ущерба, сообщают местные власти.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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