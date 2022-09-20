20.09.2022
18:30
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Природа
Морковка для оленя: зоопарк «Орто Дойду» принимает витаминные подарки
Первоклассники Октемской средней школы поддержали акцию зоопарка «Орто Дойду» по сбору урожая для животных. Акцию «Золотая осень» якутский зоопарк проводит вот уже несколько лет и охватывает два осенних месяца – сентябрь и октябрь. От населения принимают только определенные продукты: ботву от моркови и свеклы, мелкий картофель, тыкву, огурцы, кабачки, ягоды брусники, боярышника, рябинокизильника, черемухи и шиповника, сообщает тгк @nvk_khangalas1
Источник: @nvk_khangalas1
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