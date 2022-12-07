Моральный вред за укус безнадзорных собак оценили в 300 тысяч

О результатах проверки по сообщениям информационных ресурсов о нападении на ребенка безнадзорных собак на ул. Жорницкого г. Якутска

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска провела проверку по сообщениям информационных ресурсов о нападении на ребенка безнадзорных собак.

Установлено, что 01.11.2022 в приемное отделение Национального центра медицины доставлен мальчик 2016 г.р. с укушенной раной теменной и затылочной области, ребенку наложено 12 швов.

Нападение на ребенка собак зарегистрировано в районе Строительного округа по ул. Жорницкого г. Якутска.

Прокуратура города обратилась с иском в суд о взыскании с окружной администрации г. Якутска в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда, причиненного нападением безнадзорных животных в размере 300 000 рублей.

Иск прокурора находится на рассмотрении и контроле.