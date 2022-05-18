Министр культуры поздравляет с Международным днем музеев

Уважаемые ветераны музейного дела, работники музеев, дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником — Международным днем музеев.

В 88 музеях Якутии трудятся 654 человека — экскурсоводы и смотрители, хранители и реставраторы, научные сотрудники и исследователи, благодаря которым сохраняются для будущих поколений уникальные исторические и художественные ценности, реликвии древности и произведения искусства, проводятся культурно-образовательные мероприятия, а также технический персонал, который помогает поддерживать музеи в тепле и чистоте.

Каждый музей Якутии уникален и своеобразен, в каждом хранится тот самый уникальный экспонат. Музеи являются центрами культуры городов и сел, привлекают гостей и туристов. Ежегодно музеи Якутии посещают более 450 тысяч человек, и из года в год эта цифра только растет.

Наши музеи постоянно совершенствуются и развиваются, внедряются новые форматы работы и новые формы взаимодействия с посетителями, как, например, всем полюбившиеся акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Новый проект «Пушкинская карта» помогает привлекать в музеи больше молодежи и детей.

Сегодня, 18 мая, государственные музеи Якутии приглашают всех жителей на дни открытых дверей, любой желающий сможет бесплатно увидеть постоянные экспозиции музеев. В наших музеях долгие годы работают настоящие энтузиасты, фанаты, люди увлеченные и влюбленные в свою профессию. И сегодня мы узнаем имена победителей премии Главы Республики Саха (Якутия) в области музейного дела имени профессора, мецената Михаила Федоровича Габышева в номинациях «Попечитель и меценат», «Музей года», «Лучший музейный сотрудник». А 21 мая мы ждем всех посетителей на ежегодную акцию «Ночь музеев», которая будет посвящена Году культурного наследия народов России и пройдет на тему «Мода на традиции».

Уважаемые коллеги! В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия Вашим семьям, дальнейших профессиональных успехов и новых творческих открытий!