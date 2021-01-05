Минэкологии Якутии: ученые проверят рыбу с язвами

В эти дни по мессенджеру WhatsApp распространилось видео выловленной рыбы (чебак) с язвами в реке Марха, под населенным пунктом Енгольжа Нюрбинского района. В видео отмечается, что рыба с язвами поймана в единственном экземпляре.

Выловленная рыба с язвами доставлена в Нюрбинский комитет государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) для дальнейшей передачи в целях изучения в исследовательской лаборатории в городе Якутске.