05.01.2021
15:14
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Экология

Минэкологии Якутии: ученые проверят рыбу с язвами

В эти дни по мессенджеру WhatsApp  распространилось видео выловленной рыбы (чебак) с язвами в реке Марха, под населенным пунктом Енгольжа Нюрбинского района. В видео отмечается, что рыба с язвами поймана в единственном экземпляре.

Выловленная рыба с язвами  доставлена в Нюрбинский комитет государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) для дальнейшей передачи в целях изучения в исследовательской лаборатории в городе Якутске.

Фото: Минэкологии РС(Я)
Источник: Минэкологии РС(Я)
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