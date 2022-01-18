Михаил Присяжный в прямом эфире — о программе «Земский учитель»

Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Юрьевич Присяжный 18 января 2022 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Михаил Присяжный расскажет о федеральной программе «Земский учитель», реализации нацпроекта «Образование» по курируемым направлениям, подведет предварительные итоги 2021 г., поделится планами на ближайший период и ответит на все вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154498284203440

Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_22481