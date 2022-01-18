Михаил Присяжный в прямом эфире — о программе «Земский учитель»
Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Юрьевич Присяжный 18 января 2022 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Михаил Присяжный расскажет о федеральной программе «Земский учитель», реализации нацпроекта «Образование» по курируемым направлениям, подведет предварительные итоги 2021 г., поделится планами на ближайший период и ответит на все вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.
Начало — в 17.00 час.
Ссылки на эфир:
Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154498284203440
Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_22481
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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