Международная конференция по вопросам изменения климата идет в Якутске

В Якутске сегодня состоялось пленарное заседание «Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений» в рамках Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Участие в мероприятии приняли руководители федеральных министерств и ведомств, главы дипломатических корпусов, руководители субъектов России, представители научного сообщества из России и зарубежных стран.

«Хотел бы выразить отдельную благодарность правительству Республики Саха (Якутия) за инициативу проведения данной конференции. Для обеспечения её успеха у региона есть все необходимые научные и прикладные компетенции в области климатической тематики и изучения криосферы», – отметил в видеоприветствии министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов, необходимо научиться планировать хозяйственную деятельность человека в Арктической зоне в новых условиях, ключевые задачи – обеспечить безопасность людей, безаварийную работу инфраструктуры, сохранить хрупкие экосистемы северных территорий.

Президент РФ и Правительство РФ уделяют этому вопросу особое внимание и предпринимают шаги для снижения уязвимости северных территорий. Одной из таких инициатив является принятый 11 марта этого года Национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года, который включает меры по мониторингу состояния и устойчивости грунтов в Арктической зоне и разработке новых технических стандартов.

«В Якутии накоплен опыт и создана необходимая база для практических и научно обоснованных решений в части адаптации человечества к изменению климата. Уверен, что конференция и ряд последующих научных форумов укрепят статус региона как международной партнерской площадки для выработки действенных мер по развитию арктических и северных регионов мира», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты проходит 22-24 марта в Якутске в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Участие в очно-заочном формате принимают порядка 500 человек.Это представители научных и научно-образовательных учреждений из России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии.

Организаторами конференции являются Минвостокразвития России совместно с правительством Якутии, а также Северо-Восточный федеральный университет. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.