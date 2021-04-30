Мэрия Якутска собирается ловить «нелегальных» шашлычников



В столице республики будут проходить рейды по выявлению жителей, нарушающих требования пожарной безопасности в пригородных лесах. Рейды будут проходить с 1 мая по 26 сентября, сообщили ЦУР Якутии в окружной администрации Якутска.

Проверки будут проходить в местах массового отдыха и охотничих угодиях.

«Будут работать две группы. Одна группа будет проверять Покровский тракт от 16 по 25 км, Табагинский мыс и район Птицефабрики. Вторая группа проверяет Намский тракт от 14 по 22 км, Маганский тракт от 7 км до Магана, Намцырский и Кангаласский мыс», — сообщил главный специалист управления ГО и ЧС мэрии Якутска Заур Бабаев.

Физическим лицам грозит штраф до трех тысяч рублей, на должностных лиц — до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Чтобы избежать пожара в лесу, нужно не разводить костры, не бросать окурки и спички, не выжигать сухую траву, напомнили в окружной администрации.