06.12.2022
07:32
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Спорт

Людмила Николаева ознакомилась со спортивной инфраструктурой Мирного

Президент Союза спортивных танцев и Федерации художественной гимнастики Якутии Людмила Николаева посетила с рабочим визитом Мирный. Сразу по прилету она побывала на лыжной базе в мкр. Заречный, где пообщалась с персоналом спортивного объекта.

Она считает, что вовлечение в массовый спорт не менее 70% населения должно быть реализовано в Мирнинском районе, для этого есть все необходимые условия.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Улус Медиа

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