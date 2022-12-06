Людмила Николаева ознакомилась со спортивной инфраструктурой Мирного

Президент Союза спортивных танцев и Федерации художественной гимнастики Якутии Людмила Николаева посетила с рабочим визитом Мирный. Сразу по прилету она побывала на лыжной базе в мкр. Заречный, где пообщалась с персоналом спортивного объекта.

Она считает, что вовлечение в массовый спорт не менее 70% населения должно быть реализовано в Мирнинском районе, для этого есть все необходимые условия.