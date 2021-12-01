Лучший воспитатель года

Оказывается, система детских садов появилась лишь в ХIХ веке, и с нею появилась

также новая профессия – воспитатель дошкольного образования. В обществе она сейчас

считается одной из самых важных, так как в силу занятости современных родителей,

бабушек и дедушек именно воспитатель учит ребенка самостоятельности, правилам

поведения, готовит к школе. Эффективность воспитания и обучения, формирование

личности ребенка зависят во многом от личности воспитателя, его профессиональных

качеств. Воспитатель маленьких граждан должен иметь разнообразные знания.

С 2009 года Министерство образования РФ стало проводить ежегодно конкурсы

профессионального мастерства педагогов дошкольных организаций с целью выявления и

распространения лучших педагогических практик.

В нашей республике вот уже 12-й раз проводится этот конкурс. В этом году

заключительный этап XII Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель

года Республики Саха (Якутия) — 2021» пройдёт на базе Института развития образования и

повышения квалификации с 6 по 10 декабря 2021 г., в котором примут участие 30

воспитателей ДОО. Учредители и организаторы конкурса — Министерство образования и

науки Республики Саха (Якутия), АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и

повышения квалификации им. С.Н. Донского – II», Республиканский Профсоюз

работников образования, Республиканская общественная организация «Клуб

«Воспитатель года Республики Саха (Якутия)».

I-й тур заключительного этапа Конкурса будет включать два задания:

«Педагогическое мероприятие с детьми» и «Решение профессиональной задачи»,

демонстрирующие практический опыт участника Конкурса в использовании

образовательных технологий, компетенции в области разрешения ситуационных проблем,

возникающих в работе с детьми.

По итогам этого тура из числа участников, набравших наибольшее количество

баллов, определятся 10 лауреатов Конкурса, и они примут участие во II туре,

включающего в себя 2 мероприятия: «Мастер-класс» — демонстрация конкурсантом

профессиональных компетенций, личного педагогического опыта и «Семинар для

родителей» — взаимодействие с родителями воспитанников как участниками

образовательных отношений. Ведь воспитание – это совместное дело педагога и семьи, и в

интересах педагога повышать уровень педагогической культуры родителей, а также

согласовывать их порой непрофессиональное воздействие с воздействием воспитателя.

Эти 2 этапа выявят 5-х финалистов конкурса, которые в Ток-шоу

«Профессиональный разговор» поведут обсуждение актуальных вопросов

профессиональной деятельности, российского образования в целом, разрешат

проблемные педагогические ситуации в рамках заданной темы. По итогам третьего тура

из числа финалистов будет определен Абсолютный победитель Конкурса.

Победитель конкурса «Воспитатель года РС (Я)-2021» представит республику на

Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2022».

Работа воспитателя в детском саду – это постоянный поиск новых путей, средств и

методов воспитания и обучения, поиск нестандартных приемов общения с детьми,

коллегами по работе. Надеемся, конкурс внесет новые веяния, новые подходы в

воспитательной работе дошкольных образовательных организаций в свете современных

требований развивающегося в глобальном мире общества.