Лучший воспитатель года
Оказывается, система детских садов появилась лишь в ХIХ веке, и с нею появилась
также новая профессия – воспитатель дошкольного образования. В обществе она сейчас
считается одной из самых важных, так как в силу занятости современных родителей,
бабушек и дедушек именно воспитатель учит ребенка самостоятельности, правилам
поведения, готовит к школе. Эффективность воспитания и обучения, формирование
личности ребенка зависят во многом от личности воспитателя, его профессиональных
качеств. Воспитатель маленьких граждан должен иметь разнообразные знания.
С 2009 года Министерство образования РФ стало проводить ежегодно конкурсы
профессионального мастерства педагогов дошкольных организаций с целью выявления и
распространения лучших педагогических практик.
В нашей республике вот уже 12-й раз проводится этот конкурс. В этом году
заключительный этап XII Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель
года Республики Саха (Якутия) — 2021» пройдёт на базе Института развития образования и
повышения квалификации с 6 по 10 декабря 2021 г., в котором примут участие 30
воспитателей ДОО. Учредители и организаторы конкурса — Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия), АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и
повышения квалификации им. С.Н. Донского – II», Республиканский Профсоюз
работников образования, Республиканская общественная организация «Клуб
«Воспитатель года Республики Саха (Якутия)».
I-й тур заключительного этапа Конкурса будет включать два задания:
«Педагогическое мероприятие с детьми» и «Решение профессиональной задачи»,
демонстрирующие практический опыт участника Конкурса в использовании
образовательных технологий, компетенции в области разрешения ситуационных проблем,
возникающих в работе с детьми.
По итогам этого тура из числа участников, набравших наибольшее количество
баллов, определятся 10 лауреатов Конкурса, и они примут участие во II туре,
включающего в себя 2 мероприятия: «Мастер-класс» — демонстрация конкурсантом
профессиональных компетенций, личного педагогического опыта и «Семинар для
родителей» — взаимодействие с родителями воспитанников как участниками
образовательных отношений. Ведь воспитание – это совместное дело педагога и семьи, и в
интересах педагога повышать уровень педагогической культуры родителей, а также
согласовывать их порой непрофессиональное воздействие с воздействием воспитателя.
Эти 2 этапа выявят 5-х финалистов конкурса, которые в Ток-шоу
«Профессиональный разговор» поведут обсуждение актуальных вопросов
профессиональной деятельности, российского образования в целом, разрешат
проблемные педагогические ситуации в рамках заданной темы. По итогам третьего тура
из числа финалистов будет определен Абсолютный победитель Конкурса.
Победитель конкурса «Воспитатель года РС (Я)-2021» представит республику на
Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2022».
Работа воспитателя в детском саду – это постоянный поиск новых путей, средств и
методов воспитания и обучения, поиск нестандартных приемов общения с детьми,
коллегами по работе. Надеемся, конкурс внесет новые веяния, новые подходы в
воспитательной работе дошкольных образовательных организаций в свете современных
требований развивающегося в глобальном мире общества.
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