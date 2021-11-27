27.11.2021
22:33
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Якутия

ЛОРП о перевозке грузов

Уважаемые партнеры!

В связи с тяжелыми ледовыми условиями перевозка грузов по маршруту Жатай — Техтюр будет осуществляться один кругорейс в 2-е суток.

Следующий рейс 29 ноября.

Справки по тел.89141042971.

Источник: Пресс-служба ПАО ЛОРП
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