ЛОРП о перевозке грузов

Уважаемые партнеры! В связи с тяжелыми ледовыми условиями перевозка грузов по маршруту Жатай — Техтюр будет осуществляться один кругорейс в 2-е суток. Следующий рейс 29 ноября. Справки по тел.89141042971.

Источник: Пресс-служба ПАО ЛОРП

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