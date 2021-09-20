Легитимность, честность выборного процесса в Якутии признаны как факт

Избирательная кампания-2021 завершилась. Общественная палата Республики Саха (Якутия) подвела итоги работы в качестве организатора общественного наблюдения за ходом выборного процесса в регионе.

В просторном актовом зале Общественного центра, расположенного по адресу Якутск, ул. Курашова, 24, находился Центр общественного наблюдения (ЦОН). На большом экране и 20-ти автоматизированных рабочих местах велся контроль за 277 участковыми избирательными комиссиями, за прохождением процесса голосования. На остальных из 794 избирательных участков шла видеофиксация. Все записи с камер наблюдения будут храниться в течение трех месяцев и могут быть просмотрены при необходимости.

Председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев отметил, что «голосование на выборах-2021 прошло в штатном режиме. Наблюдатели Общественной палаты вели наблюдение на участках, все сигналы оперативно отрабатывались. Сообщений о нарушениях, способных повлиять на ход голосования, зафиксировано не было. Все избирательные участки были обеспечены средствами индивидуальной защиты как для членов УИК, так и для избирателей. Документация находилась в соответствующем требованиям законодательства состоянии».

Работала «горячая линия». На телефоны поступило около 90 звонков с жалобами, их принимали специалисты Аппарата Общественной палаты. Мобильная группа, в которую вошли члены Общественной палаты и Уполномоченный по правам человека Сардана Гурьева, четыре раза выезжала по тревожным сигналам и разбиралась с ситуацией на месте.

Николай Дмитриевич от всего сердца поблагодарил Сардану Михайловну Гурьеву за оперативность и помощь в организации общественного наблюдения. Ее профессионализм, опыт и умение реагировать в сложной ситуации внесли свою лепту в работу Центра общественного наблюдения. Хорошую поддержку оказали и общественники, которые трудились все три дня. Становится ясно, что факт легимности, открытости и честности на выборах признан. Тем, кто трудился для обеспечения чистоты выборного процесса, отдельная благодарность. Николай Дмитриевич от имени всех членов Общественной палаты, Центра общественного наблюдения поблагодарил за обеспечение честного выбора народа.

Руководитель Центра общественного наблюдения РС(Я) Альбина Черепанова предоставила следующие цифры:

Посещение ЦОН гражданами и наблюдателями:

1 день — 120;

2 день — 134;

3 день — 74 человека.

Замечания от избирателей по видеонаблюдению:

1 день — 21;

2 день — 44;

3 день — 99,

Большинство замечаний и предложений касалось технической части: по наличию масок, стульев, ухода света, соблюдения дистанции и т.д.

Рассмотрение видеоповторов на мониторах:

1 — по заявлению наблюдателя,

3 — по инициативе ЦОН.

Проведены политуроки по конституционному праву для студенчества из СВФУ и АГИКИ на конкретных примерах голосования.

Аналогично учебную практику прошли студенты ИТ-технологий.

Информационный мониторинг проводился СМИ РС(Я) и социальными сетями.

В ЦОН проводились фитнесс-зарядки.

В большом зале ЦОН, размером около 500 кв. м, звучала классическая музыка. Была создана очень доброжелательная обстановка в зале.

ЦОН РС(Я) один из самых крупных и достойных в РФ, техника работала отлажено.

Совместно с общественными организациями РС(Я), Уполномоченным по правам человека в РС(Я), активными гражданами видеонаблюдение производилось в атмосфере открытости, гласности.

Имеются дальнейшие планы по вопросам, связанных с развитием Общественного наблюдения а РС(Я): проведение Форума, продолжение обучения, сохранение контингента наблюдателей.

Команда отработала с 6 часов утра 17 сентября до трех часов ночи 20 сентября 2021 года.