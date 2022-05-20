Курсы ИРОиПК в Арктике

Специалистами АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» проведена большая организационная и содержательная работа. Об этом сообщили в МКУ «Управление образования» Булунского района.

В рамках проекта «Учитель Арктики» с 16 по 19 мая в Булунском районе работал методический десант – выездные курсы Института. В ходе курсов обсуждены актуальные вопросы и проблемы, стоящие перед педагогическим сообществом: формирование функциональной грамотности обучающихся в свете обновленных ФГОС, проекты нормативных документов стажировочных площадок, структура и содержание образовательных программ.

В состав десанта вошли: руководитель Центра непрерывного повышения педагогического мастерства АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК Дианида Гаврильевна Абрамова, старший преподаватель оценки педагогического мастерства Елизавета Гаврильевна Сидорова, заведующий кафедрой физико-математического образования, к.п.н. Марина Ивановна Баишева, заведующий кафедрой филологии Любовь Николаевна Андросова, старший преподаватель кафедры начального и инклюзивного образования Валентина Михайловна Егорова, старший преподаватель кафедры управления Светлана Владимировна Птицына и учитель начальных классов МОБУ СОШ №5, сетевой лектор Института, Валентина Андреевна Варламова.

Для специалистов и методистов МКУ «Управление образования» МО «Булунский улус (район)» проведены курсы по теме «Механизмы управления качеством образования на муниципальном уровне». Эту работу в новом формате – формате индивидуальной работы с каждым специалистом по его направлению деятельности — провела Д.Г. Абрамова. Целью данной работы является совершенствование управления качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки.

На курсах Е.Г. Сидоровой среди руководящего состава образовательных организаций Булунского района на ярких примерах было доходчиво объяснено применение нормативной базы, особенно по новым изменениям законодательства, нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, практическое применение федерального законодательства в области общего образования.

Для учителей математики М.И. Баишева провела практическую работу по применению современных образовательных технологий на уроках математики как средства повышения качества математического образования.

Учителя русского языка и литературы прошли курсы «Функциональная грамотность: читательская грамотность, ФГОС, ГИА» Л.Н.Андросовой.

На курсах В.М.Егоровой учителя начальных классов изучили обновленные ФГОС начального общего образования, приемы и технологии формирования функциональной грамотности.

Для учителей основной школы проведены курсы по теме «Поддержка детей с трудностями в учёбе. Развитие мотивации». Лекции провела С.В.Птицына.

Всего курсами охвачено 8 методистов МКУ «Управление образования», 21 руководитель и заместитель руководителя образовательных организаций, 11 учителей математики, русского языка и литературы, 20 учителей начальных классов и воспитателей дошкольных образовательных организаций — всего 50 педагогов. В ходе методического десанта также были проведены содержательные консультации для обучающихся 11 классов по математике и русскому языку, которые посетили 20 выпускников школ.

«Программа обучения была насыщенной, прохождение стажировки позволило учителям ознакомиться со многими авторскими проектами, педагогическими идеями учителей со всех уголков республики, ознакомиться с опытом учителей других школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Показаны интересные мастер-классы коллег. А муниципалитеты и школы улуса, в свою очередь, поделились опытом своей работы, предоставили авторские программы. От имени педагогов и руководителей образовательных организаций, управления образования Булунского района выражаем огромную благодарность преподавателям Института за качество проведения лекций, практическую содержательность программ курсов повышения квалификации», — отметила начальник методического отдела МКУ «Управление образования» МО «Булунский улус (район)» Светлана Стручкова.













