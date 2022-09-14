Коронавирус: официальная информация

Более 500 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Якутии. Максимальное количество заболевших зафиксировано в Якутске – 286 случаев За последние сутки коронавирус выявили у 512 человек. Максимальное количество заболевших зафиксировано в Якутске – 286 случаев. Об этом сообщает республиканский оперштаб. В районах наибольшее количество выявлено: Мегино-Кангаласском – 27, Хангаласском – 25, Мирнинском – 23 Вилюйском – 19 16 заболевших — в Верхневилюйском районе, 15 – в Алданском, 14 – в Чурапчинском 11 – в Усть-Майском. В остальных районах — до десяти новых случаев. За сутки лабораториями республики проведено 3439 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 542 541 тест.

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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