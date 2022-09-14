14.09.2022
09:59
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Коронавирус

Коронавирус: официальная информация

Более 500 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Якутии.

Максимальное количество заболевших зафиксировано в Якутске – 286 случаев

За последние сутки коронавирус выявили у 512 человек.

Максимальное количество заболевших зафиксировано в Якутске – 286 случаев.

Об этом сообщает республиканский оперштаб. В районах наибольшее количество выявлено:

Мегино-Кангаласском – 27,

Хангаласском – 25,

Мирнинском – 23

Вилюйском – 19

16 заболевших — в Верхневилюйском районе,

15 – в Алданском,

14 – в Чурапчинском

11 – в Усть-Майском.

В остальных районах — до десяти новых случаев.

За сутки лабораториями республики проведено 3439 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 542 541 тест.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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