14.09.2022
09:59
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Коронавирус
Коронавирус: официальная информация
Более 500 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Якутии.
Максимальное количество заболевших зафиксировано в Якутске – 286 случаев
За последние сутки коронавирус выявили у 512 человек.
Максимальное количество заболевших зафиксировано в Якутске – 286 случаев.
Об этом сообщает республиканский оперштаб. В районах наибольшее количество выявлено:
Мегино-Кангаласском – 27,
Хангаласском – 25,
Мирнинском – 23
Вилюйском – 19
16 заболевших — в Верхневилюйском районе,
15 – в Алданском,
14 – в Чурапчинском
11 – в Усть-Майском.
В остальных районах — до десяти новых случаев.
За сутки лабораториями республики проведено 3439 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 542 541 тест.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
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