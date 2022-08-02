Копию исторической дубель-шлюпки «Якуцкъ» привезли в Якутск

Председатель правительства РС(Я) Андрей Тарасенко, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов осмотрели состояние доставленной в Якутск дубель-шлюпки «Якуцкъ». Судно является точной копией исследовательского корабля Великой Северной экспедиции, на котором север России исследовали Витус Беринг и другие легендарные мореплаватели.

Полную реплику оригинальной дубель-шлюпки «Якуцкъ» доставили в Музей имени Ярославского. Транспортировкой копии легендарного исторического корабля занималась автотранспортная компания «Невское». Историческая значимость парусника в том, что на аналогичном корабле осуществили легендарное плавание капитан Василий Прончищев и штурман Семен Челюскин, описывая берега, устье Лены и почти 500 км береговой линии моря Лаптевых. Это память о героях страны, напоминание и пример об их мужестве и самоотверженной службе во имя будущего России.

— Этот год в республике юбилейный – столетие ЯАССР, и все у нас связано с историей. Символично, что экспонат привезли именно в этом году. Правительство республики поддержало проект, уверен, корабль станет украшением столицы, – отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, добавив, что идей по использованию корабля много, и нельзя исключать спуск его на воду.

Сегодня корабль передан на баланс Якутского музея им. Ярославского. Как рассказал премьер Якутии Андрей Тарасенко, корабль еще будет проходить осмотр и дополнительный монтаж.

— Корабль в хорошем состоянии, предстоит монтаж пушек, установка мачт с возможностью раскрытия парусов. Копия дубль-шлюпки будет доступна для посещения, пока она находится на территории музея Ярославского, – рассказал Андрей Тарасенко.

Для справки:

Дубель-шлюпка — небольшое парусно-гребное судно русского флота, предназначенное для действий у берегов, экспедиционных исследований. Такие корабли строились во второй половине XVIII в. Дубель-шлюпка «Якуцкъ» — единственный корабль Великой Северной экспедиции, достигший наиболее дальней северной точки. На нем проходила легендарная экспедиция Василия Прончищева и Семена Челюскина. Их экипаж из 57 человек отправился в плавание 30 июня 1735 года из Якутска. Исследователи спустились по Лене и первыми составили точную карту русла реки от Якутска до устья. Ими была составлена карта побережья моря Лаптевых от дельты Лены до залива Фаддея. Общая длина исследованной береговой линии моря Лаптевых — около 500 километров.

Копия корабля была создана для съемок исторического фильма «Первые» по произведению известного якутского писателя, драматурга Владимира Федорова «Созвездие Марии». Единственной сценической версией произведения является спектакль Русского театра им. Пушкина (г. Якутск) «Созвездие Марии», где роль Василия Прончищева исполнил Илья Данилевский, Семена Челюскина – Степан Федоренко, Марии Прончищевой – Марина Слепнева. Воссозданный корабль носит имя своего исторического предшественника времен Петра, однако имеет некоторые особенности. Судно возвели на петрозаводской верфи «Варяг» по чертежам XVIII века из карельской сосны. Оно состоит из двух частей. Нижняя — металлический корпус, чтобы увеличить срок службы корабля, верхняя — деревянная.