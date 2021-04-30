Константин Кривошапкин: молодежь способна превратить отходы в доходы

29 апреля в XII-й раз начала свою работу научно-практическая конференция «Отходы в доходы». Мероприятие проводится эколого-географическим отделением института естественных наук СВФУ и является площадкой для обмена опытом студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов разных направлений.

В конференции принял участие врио ректора АГАТУ, кандидат биологических наук Константин Константинович КРИВОШАПКИН. Он озвучил своё мнение об экологической культуре населения, о проблемах отходов в Якутии и о правильном хранении бытовых вещей.

«В начале двухтысячных годов я обучался в США по программе в области охраны окружающей среды и увидел, насколько серьёзно относятся простые американцы к вопросам утилизации отходов, переработке и вторичному использованию различных старых вещей. Например, во Флориде, где я обучался, дни недели были расписаны по вывозу мусора по разным видам. В понедельник вывозились органические отходы, во вторник — пластиковые, в среду — бумажные, в четверг — стеклянные отходы и так далее. Мы увидели, что американцы очень рачительно относятся ко всему, что связано с отходами и стараются извлечь из этого прибыль», — поделился Константин Кривошапкин.

По приезду из США Константин Константинович предложил Парасковье ГОГОЛЕВОЙ организовать конференцию «Отходы в доходы» как было написано на американских машинах, которые вывозили отходы. В начале двухтысячных годов свалка города Якутска очень часто горела, летом иногда невозможно было дышать, потому что дым от свалки окутывал весь город Якутск.

«В те годы, где я жил в доме по ул. Каландарашвили, мы организовали с соседями Garage Sale и стали продавать свои старые вещи по очень дешевой цене и многие нашли своих вторых хозяев. После этого мы стали собирать свои органические кухонные отходы от всех соседей и стали перерабатывать с использованием калифорнийских червей в вермикомпост в чердаке нашего дома», — Константин Константинович рассказал о том, как с соседями пришли к осознанному потреблению.

Этот вермикомпост пользовался большим успехом. Далее они стали собирать свои кухонные органические отходы. Получилось, что примерно 70-80 % отходов человека из квартиры составляют как раз таки именно органические отходы. Константин Кривошапкин добавил:

«Мы собираем эти отходы вот уже 20 лет и используем для выращивания огурцов и томатов».

Константин Константинович выразил уверенность, что молодые коллеги и студенты своими инновационными идеями смогут воплотить в жизнь превращение отходов в доходы.